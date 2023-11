A- A+

Toyota lança Hilux SRX Plus com 204 cv; confira preço e detalhes Nova versão da picape média está em pré-venda; modelo chega às concessionárias no final de novembro

A Toyota apresentou a nova versão da Hilux SRX Plus, com melhorias inspiradas na versão topo de linha GR Sport, como caixas de rodas maiores e eixos mais largos na frente e atrás.

Outros destaques vão para os braços de suspensão, que foram alargados, e os amortecedores, que receberam um aumento de diâmetro, proporcionando maior capacidade de absorção de impactos.

Na parte traseira, o veículo ganhou 20% na rigidez de rolagem com uma maior estabilidades nas curvas devido ao reposicionamento para fora do chassis e uma barra estabilizadora no eixo traseiro.

Houve também a adição de uma barra aerodinâmica traseira, que reduz a turbulência e o ruído do vento, proporcionando menos vibrações e contribuindo para a redução do consumo de combustível.

Hilux SRX Plus 2024. Divulgação/Toyota

Motor

O modelo vem com um motor 2.8 turbodiesel de 16V de 204 cv de potência e um torque máximo de 50,9 kgfm a 2.800 rpm. O câmbio é automático com 6 velocidades, e a tração é nas quatro rodas. O freio é a disco. O carro ainda conta com controle de descida e subida.

Segurança e multimídia

A Hilux SRX Plus vem com sistema de pré-colisão frontal, alerta de mudança de faixa e controle de cruzeiro adaptativo.

Na cabine, o destaque vai para a central multimídia de 9 polegadas com conectividade sem fio para Android Auto e Apple CarPlay.

Hilux SRX Plus 2024. Divulgação/Toyota

Cores

O veículo está disponível em seis opções de cores: Branco Polar, Cinza Granito, Prata Névoa, Preto Atitude, Vermelho Volcano e Branco Lunar.

Valor

A nova versão Hilux SRX Plus custa R$ 334.890,00 e já pode ser reservada pela pré-venda, disponibilizada no site da marca. Segundo eles, o veículo vai estar disponível nas concessionárias até o final deste mês.

