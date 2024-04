A- A+

Toyota lança no Brasil o RAV4 Plug-In Hybrid com 306 cv de potência; confira preço e detalhes SUV híbrido plug-in combina um motor a combustão e dois elétricos

Expandindo a oferta de modelos eletrificados, a Toyota lançou, no mercado brasileiro, o RAV4 Plug-in Hybrid. Com a combinação de eficiência e desempenho, o veículo tem autonomia de 55 km no modo totalmente elétrico e potência combinada de 306 cv.

O Toyota RAV4 chegou à linha 2024 com um novo modelo SXE Plug-in Hybrid, que já está disponível nas concessionárias da marca no Brasil a partir desde mês de abril, por R$ 399.990. O modelo SX Connect Hybrid segue disponível por R$ 349.290.

"O RAV4 Plug-in Hybrid reforça a já robusta oferta de produtos eletrificados da Toyota no Brasil. A nova versão é mais uma alternativa em impulsionar a descarbonização por meio de novas tecnologias de eletrificação alinhadas ao contexto local e às necessidades dos clientes. Na Toyota, assumimos o compromisso de oferecer opções de mobilidade sustentáveis e de alta qualidade aos consumidores brasileiros”, destaca Evandro Maggio, presidente da Toyota do Brasil.

Motor e desempenho

O RAV4 Plug-in Hybrid tem conjunto Hybrid Dynamic Force, que une um motor a combustão de 2.5 litros, com 185 cv e 223 Nm, a dois motores elétricos, o dianteiro de 182 cv e 270 Nm, e o traseiro de 54 cv e 121 Nm. Juntos, eles entregam uma potência combinada de 306 cv e, aliado à transmissão CVT, leva o RAV4 de 0 a 100 km/h em apenas seis segundos. Sua autonomia é de 55 km no modo totalmente elétrico.

“O híbrido plug-in complementa nossa oferta de veículos eletrificados atendendo a um segmento de clientes que deseja uma atuação maior do veículo no modo EV”, comenta José Ricardo Gomes, diretor comercial da Toyota do Brasil.

O modelo é bem econômico, alcançando, em média, 35 km/l na cidade e 30 km/l na estrada. O carro tem ainda quatro modos de direção no sistema híbrido plug-in: Normal, ECO, EV (elétrico) e Sport.

As duas baterias do Toyota RAV4 Plug-In Hybrid chegam a 100% de bateria em 2,5 horas | Foto: Toyota/Divulgação

O SUV vem equipado com um carregador portátil convencional 2,3Kw e um wallbox de 7,4Kw, que permite a recarga das baterias em 2,5 horas. Como características dos veículos híbridos plug-in da Toyota, a tomada está localizada no para-lama traseiro direito, sendo acessível através de uma tampa que trava e destrava automaticamente com a abertura ou fechamento do veículo. O compartimento possui proteção térmica e uma luz indicadora para mostrar quando o carregamento está em andamento ou concluído.

Design

O novo RAV4 tem 4,60 m de comprimento, 1,85 m de largura, 1,69 m de altura, sendo 2,69m de entre eixos e vão mínimo do solo de 175 mm. O porta-malas de 490 l, e o tanque tem capacidade de 55 litros. As rodas são de liga leve de 18 polegadas.

Toyota Porta-malas do Toyota RAV4 Plug-In Hybrid tem 490 l de capacidade | Foto: Toyota/Divulgação

O SUV chega ao mercado em cinco opções de cores: Branco Lunar, Prata Metálico, Cinza, Azul Topázio e Vermelho Emoção. Independentemente da cor escolhida, o teto do RAV4 Plug-in Hybrid sempre é na cor preta.

Tecnologia

A linha chega com tela áudio de alta resolução HD de 10,5 polegadas, com conexão para smartphones e tablets, por meio do espelhamento com Android Auto ou Apple CarPlay, com visualização da câmera de ré traseira com linha guia dinâmica. O computador de bordo tem tela TFT colorida de 12,3 polegadas, que facilita a visualização do condutor. O modelo ainda conta Head-up display colorido que apresenta informações de velocidade, TSS, reconhecimento de placa, informação, central multimídia.

Toyota RAV4 Plug-In Hybrid apostou numa gama de itens de série | Foto: Toyota/Divulgação

No quesito itens de conveniência, o SUV dispõe de ar-condicionado digital de duas zonas, e acionamento remoto, com abertura e fechamento da tampa do porta-malas usando remotamente a chave do veículo. O RAV4 nesta versão híbrida plug-in ainda oferece espelhos retrovisores externos autorretrateis com ajustes elétricos, indicador de direção, e sistema de aquecimento (desembaçador) foot light.

Segurança

Entre os itens de segurança, o RAV4 possui Assistência de Permanência de Faixa e Alerta de Oscilação (LTA, LDA e SWS), projetada para monitorar as marcações da estrada e ajustar automaticamente a direção para ajudar o motorista a permanecer na faixa, fornecendo suporte de direção adicional e alertas sonoros. Além disso, o sistema LTA traz câmera de reconhecimento frontal, radar e sensor de monitoramento de ponto cego (BSM), auxiliando o condutor em diferentes situações.

Traz, ainda, assistência de Farol Alto Automático (AHB) e possui aviso de saída de faixa com opção de som e/ou vibração do volante. Esses avançados recursos de segurança garantem uma experiência de condução mais segura e tranquila para os motoristas do RAV4 Plug-in Hybrid.

O Toyota Safety Sense (TSS) segue presente no SUV, com o Sistema de Pré-Colisão Frontal (PCS), que também detecta pedestres e ciclistas, com frenagem automática de emergência. O Controle de Cruzeiro Adaptativo (ACC) foi melhorado e pode ser ajustado em todas as velocidades, com reconhecimento de placas de trânsito e redução de velocidade em curvas. Vale ressaltar que todos esses sistemas são projetados para auxiliar o motorista em situações adversas de direção, e não para substituí-lo.

A lista de segurança do veículo ainda inclui sete airbags: dois frontais, dois laterais, dois de cortina e um de joelho, para o motorista. Também estão presentes Controle de Estabilidade (VSC), Assistente de Partida em Rampa (HAC), freios ABS com EBD, Assistência à Frenagem de Emergência (BAS), Luzes de Freio de Emergência (EBS) e dois pontos de ancoragem Isofix, com dois pontos de amarração superior e controle de Tração (TRC).

Como todos os produtos da marca Toyota no Brasil, o RAV4 Plug-in Hybrid tem garantia de 5 anos, com o acréscimo de 3 anos em garantia para o sistema híbrido/elétrico, ou 100 mil km (o que ocorrer primeiro).

