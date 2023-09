A- A+

Toyota terá carro elétrico com 1.200 km de autonomia; confira detalhes Marca aposta em 4 tipos de bateria; uma delas pode carregar em 10 minutos

A nova aposta da Toyota é em veículos elétricos à bateria. Os modelos devem começar a ser produzidos em 2026. A montadora japonesa contará com quatro tipos de baterias de última geração, três com novas tecnologias de bateria de eletrólito líquido e uma com tecnologia de bateria de estado sólido.

No total, as baterias vão alimentar cerca de 1,7 milhão dos 3,5 milhões de veículos elétricos à bateria que a Toyota espera vender em todo o mundo até 2030.

Algumas das baterias, por exemplo, podem diminuir o custo do veículo em até 40% e chegar a uma autonomia de 1.200 km segundo a fabricante.

Ainda segundo o site, a marca dividiu as baterias de eletrólitos líquidos, o primeiro tipo, em três categorias. São a de Performance, a de Popularização e a de Alto Desempenho.

A de Performance é a mais usada atualmente na indústria dos carros elétricos, e a categorização da Toyota tem a ver com melhorias no sentido de maior densidade energética, preços competitivo e velocidade de carregamento. Esse tipo de bateria forneceria uma autonomia de mais de 800 km e um preço 20% menor do que custa o modelo bZ4X.

Já a de Popularização tem química de fosfato de ferro-lítio (LFP) e a intenção é custar menos, para popularizar os modelos. A tabela aponta que deve custar até 40% menos do que o bZ4X. Porém o alcance é menor, com autonomia de 600 km, e demora cerca de 30 minutos para carregar. Essa bateria deve chegar entre 2026 e 2027.

Toyota bZ4X (U.S.). Toyota/Divulgação

Com a Alto Desempenho, a redução estimada é em cerca de 10% em relação ao modelo atual, com um carregamento em cerca de 20 minutos. O grande diferencial é que, com essa bateria, o carro pode chegar a 1.000 km de autonomia. E deve estar disponível até 2028.

Já o quarto tipo de baterias, em estado sólido, ainda não tem economia definida, mas também deve proporcionar alcance de 1 mil a 1,2 mil km de autonomia. O chamativo de uma delas seria o tempo de carregamento, que pode ser em apenas 10 minutos. Essas devem chegar a partir de 2027.

Veja também

INFLAÇÃO NA ARGENTINA Economia argentina recua 4,9% no segundo trimestre, maior retração desde 2020