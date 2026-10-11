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Toyota Yaris Cross Hybrid: confira onde o híbrido de R$ 189.990 acerta e no que pode melhorar Testamos a versão XRX Hybrid Flex para entender o que o SUV entrega na prática

R$ 189.990. É nessa faixa que o Toyota Yaris Cross XRX Hybrid Flex entra na disputa. E quando um SUV compacto se aproxima dos R$ 190 mil, a régua sobe.

Não basta oferecer uma motorização híbrida. Conforto, espaço, tecnologia, segurança e desempenho também entram na conta.

Passamos alguns dias ao volante do Yaris Cross Hybrid na versão XRX, cedido pela Toyota Toyolex Rui Barbosa, para entender como ele se comporta no uso cotidiano.

Na prática, o SUV mostra bons argumentos, principalmente quando o assunto é conforto ao dirigir. Ao mesmo tempo, alguns detalhes poderiam ser mais bem resolvidos para um carro nessa faixa de preço.

Confira onde o Yaris Cross acerta e no que pode melhorar quando o assunto é SUV híbrido.

Traseira do Yaris Cross Hybrid traz elementos que remetem a outros SUVs da Toyota, como o RAV4. | Foto: Toyota/Divulgação

Design

O Yaris Cross tem uma proposta visual mais robusta. A dianteira é alta, os conjuntos ópticos são em LED e a traseira traz elementos que lembram outros SUVs da Toyota, como o RAV4.

Um detalhe que chamou atenção foi justamente a diferença entre vê-lo nas fotos e ao vivo. Pessoalmente, o modelo é bem mais interessante. Ele tem presença de SUV sem exagerar nos elementos de estilo.

Conforto

Ao volante, o Yaris Cross entrega uma das características que mais pode agradar no modelo: a posição de dirigir, que é boa, além da direção ser super leve.

Já a suspensão privilegia o conforto. No asfalto ruim, em lombadas e sobre irregularidades, o conjunto consegue filtrar bem os impactos. É um comportamento que combina com a proposta de um SUV para o uso urbano.

Por outro lado, os bancos não têm ajustes elétricos. Para um modelo que custa R$ 189.990, seria um recurso esperado, principalmente considerando a faixa de preço.

Dianteira alta e conjunto óptico em LED reforçam a presença do Yaris Cross Hybrid. | Foto: Toyota/Divulgação

Espaço

O entre-eixos de 2,62 metros indica que existe espaço para trabalhar bem a cabine, mas o aproveitamento interno poderia ser melhor.

Na frente, há conforto para motorista e passageiro. Já no banco traseiro, passageiros mais altos podem sentir falta de espaço para as pernas.

O porta-malas tem 391 litros, capacidade adequada para a proposta, e ainda conta com abertura e fechamento elétricos.

Motirização híbrida

O Yaris Cross XRX Hybrid Flex combina motor 1.5 flex aspirado de ciclo Atkinson com dois motores elétricos e sistema de transmissão híbrida.

A potência combinada é de 111 cv. O motor a combustão entrega 91 cv e 12,3 kgfm de torque, enquanto o conjunto elétrico chega a 80 cv e 14,4 kgfm.

Na prática, mais importante do que os números é como esse conjunto se comporta. No trânsito urbano, a resposta é interessante. A assistência elétrica ajuda nas saídas e deixa o carro ágil nos primeiros metros, especialmente quando o sistema consegue trabalhar com maior participação elétrica.

Conjunto híbrido do Yaris Cross Hybrid combina motor 1.5 flex de ciclo Atkinson e motores elétricos, com 111 cv de potência combinada. | Foto: Toyota/Divulgação

Quando a exigência aumenta, porém, o comportamento muda. Em uma retomada ou ultrapassagem, por exemplo, o Yaris Cross perde um pouco do fôlego. O giro sobe bastante e o motor fica mais presente dentro da cabine, algo que fica ainda mais perceptível quando se tenta extrair mais desempenho dos 111 cv combinados.

No teste com o modelo abastecido com gasolina, a média foi de 14,3 km/l. É um número interessante, mas, por se tratar de um híbrido, se esperava um resultado um pouco maior.

Tecnologia

O Yaris Cross Hybrid traz Apple CarPlay e Android Auto sem fio, além de carregamento de celular por indução. São recursos que facilitam bastante a rotina.

Ainda assim, a cabine poderia transmitir uma sensação maior de modernidade. Apesar de contar com um teto solar, há falta de itens mais "básicos", especialmente considerando o posicionamento do XRX Hybrid Flex, como o ar-condicionado de duas zonas e entradas USB-A.

Para carregamento com fio, as entradas disponíveis são apenas USB-C. Para quem ainda utiliza acessórios com USB-A, é necessário recorrer a um adaptador.

Cabine prioriza conforto ao volante, com boa posição de dirigir e recursos para o uso cotidiano. | Foto: Toyota/Divulgação

Segurança

Na segurança, o Toyota Yaris Cross XRX Hybrid entrega seis airbags e o Toyota Safety Sense, com controle de cruzeiro adaptativo, frenagem automática de emergência, alerta e correção de faixa e farol alto automático.

Mais do que ter uma lista extensa de recursos, o que chamou atenção durante o uso foi a calibração das tecnologias.

Os sistemas atuam quando necessários, mas sem interferir excessivamente nos comandos da direção.

A exceção fica por conta da frenagem automática de emergência, que naturalmente pode atuar de forma mais incisiva quando identifica uma situação de risco.

O farol alto automático também merece destaque. O funcionamento é bastante eficiente. Ao entrar em uma via mais escura, o sistema aciona o facho alto rapidamente e, quando identifica uma área mais iluminada ou a aproximação de outro veículo, faz a redução automaticamente.

No Toyota Yaris Cross Hybrid, a central multimídia oferece Apple CarPlay e Android Auto sem fio, além de integração com o carregador de celular por indução. | Foto: Toyota/Divulgação

Vale a compra?

O Toyota Yaris Cross XRX Hybrid XRX Flex tem pontos fortes claros. O design é bem resolvido, a posição de dirigir é confortável, a suspensão lida bem com pisos irregulares, o pacote de segurança funciona de forma bem calibrada e o sistema híbrido entrega boas respostas nas saídas.

Mas os R$ 189.990 colocam o SUV em uma faixa de mercado bastante disputada. É possível olhar para concorrentes como Honda HR-V, Volkswagen T-Cross, Jeep Compass e até modelos eletrificados que começam a aparecer nessa faixa de preço. Cada um segue uma proposta diferente, mas todos ajudam a colocar o Yaris Cross Hybrid em perspectiva.

E é justamente aí que está a questão. O modelo entrega uma experiência confortável, tem a eficiência de um sistema híbrido e um bom pacote de segurança.

Ao mesmo tempo, não é o carro que mais impressiona em espaço traseiro, tecnologia ou desempenho quando o motorista exige mais do conjunto.

Por R$ 189.990, portanto, o Yaris Cross Hybrid faz sentido principalmente para quem valoriza conforto, condução tranquila, segurança e a proposta híbrida, mas precisa aceitar algumas "faltas" em troca.

Não é uma escolha que se sustenta apenas pelo fato de ser híbrida ou por carregar o emblema Toyota. No fim, a aposta no modelo depende do que pesa mais para cada consumidor.

Por esse preço, o Yaris Cross entrega uma boa experiência de uso, embora pudesse oferecer mais em alguns pontos para justificar com ainda mais força os quase R$ 190 mil.

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