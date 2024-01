Uber: confira lista de 29 carros que saem da categoria Comfort e Black após mudança de regra

A- A+

A Uber anunciou que houve alterações de algumas regras para veículos das categorias Comfort e Black, as opções mais caras e com carros maiores e mais espaçosos do aplicativo. De acordo com a empresa, o intuito é melhorar a qualidade do serviço.

Sem divulgar os critérios, a empresa de mobilidade listou 29 veículos que não podem mais rodar nessas categorias, porém podem permanecer na função mais popular e com preços mais acessíveis, a Uber X.

Além de melhores carros, na opção Comfort é possível personalizar a corrida, como escolher a temperatura, estação de rádio e se deseja fazer a viagem em silêncio.

Pelas regras, para cumprir os requisitos e entregar uma corrida considerada “premium”, o carro precisa ter, pelo menos, ar-condicionado, quatro portas e cinco lugares a bordo. Ainda de acordo com as normas, o motorista também deve ter uma nota de avaliação mais alta.

Além de todas as exigências do Comfort, o Uber Black apenas permite carros nas cores preto, chumbo, prata, cinza, azul-marinho, marrom ou branco. Nessa modalidade, os motoristas devem ter mais de cem corridas na plataforma em diferentes categorias.

Confira a listas completa dos carros vetados pela Uber nas categorias Comfort e Black:

Land Rover: Frelander

Chevrolet: Blazer e Joy Plus (exceto para o Rio de Janeiro)

Honda Fit

Ford: Edge, Fiesta Sedan, Focus, Ka Sedan e Territory

Volkswagen Voyage

Fiat: Bravo, Grand Siena, Siena, Idea e Linea

Citroën: C4 Pallas e C5

Caoa Chery: Tiggo 7 Pro e Tiggo 8 Pro

JAC: J5, J6 e iEV20

Lifan 530

