Vai viajar? Confira dicas de revisão de veículos para pegar a estrada em segurança

A- A+

Janeiro e fevereiro são sempre marcados pelo aumento do número de viagens para aproveitar férias e Carnaval com família ou amigos. Antes de pegar a estrada, no entanto, se faz necessário uma inspeção e revisão no veículo para evitar problemas e até acidentes durante o percurso.

Checar as lanternas, como faróis e setas, ajudam a prevenir acidentes | Foto: Alexandre Aroeira/ Folha de Pernambuco.

“A manutenção preventiva segue durante todo o ano, com períodos de pico e de estabilidade. Ficar atento às datas determinadas no manual do fabricante e se antecipar sempre é o caminho para manter o funcionamento do veículo o mais próximo possível das condições originais, prolongando a sua vida útil”, resume Bruno Queiroz, gestor comercial do Grupo Parvi.

Checar os níveis de arrefecimento e do motor são fatores primordiais para o bom funcionamento do carro | Foto: Alexandre Aroeira/ Folha de Pernambuco

Ainda de acordo com o especialista, "uma revisão bem feita é fundamental para identificar e corrigir possíveis falhas mecânicas e elétricas, prevenindo muitos imprevistos".

O gestor também ressalta a vantagem econômica da manutenção preventiva em relação aos reparos significativos causados por negligência. Além disso, destaca que um histórico de manutenção cuidadosa pode valorizar o carro no momento da revenda. Ele também aconselha agendar revisões antecipadamente, escolher oficinas autorizadas, com técnicos certificados, e investir na substituição de filtros e velas para melhorar o desempenho do veículo e economizar combustível.

Calibrar os pneus, inclusive o estepe, é um dos itens principais da revisão e ajuda a economizar combustível | Foto: Alexandre Aroeira/ Folha de Pernambuco

Segundo o master tec da Fiori/Jeep, José Braz, se não for possível fazer a revisão completa, é importante ao menos checar alguns itens que são primordiais para se evitar problemas na viagem de carro.

José Braz, master tec da Fiori/Jeep, dá dicas de revisão básica de veículos para uma viagem segura | Foto: Alexandre Aroeira/ Folha de Pernambuco

“O básico é checar a calibragem dos pneus, incluindo a do estepe, se as lanternas, como faróis e setas indicadoras, estão funcionando, e conferir a água e limpadores de para-brisa. Além disso, é imprescindível verificar os equipamentos de segurança, como o triângulo de emergência e macaco hidráulico, freios e embreagem, e, se fizer necessário, completar os níveis de óleo do motor, do arrefecimento”, destaca Braz, que ainda chama atenção para a verificação da bateria, freios e filtro do ar-condicionado.

Revisão para motocicletas

Revisão de motocicletas. Divulgação/Shineray do Brasil/Top Locações/Ricardo Henri

Não muito diferentes dos carros, também se faz necessário fazer uma revisão geral preventiva nas motocicletas antes de pegar a estrada. O consultor mecânico da Shineray do Brasil/Top Locações, Matheus Borges, destaca que os itens indispensáveis são a calibragem dos pneus e checar o nível de óleo do motor. Em ambos os casos, a preferência é fazer a checagem com o veículo frio. Além disso, ele destaca que é indispensável checar as lâmpadas e conjunto de sinalização para saber se estão em perfeito estado e funcionamento.

"É importante também verificar o aperto e lubrificação da corrente, e efetuar o teste de frenagem dianteiro e traseiro da moto. Por fim, recomendamos uma inspeção visual geral, para identificar se há avaria em algum componente da moto que possa soltar durante o trajeto, podendo ocasionar um acidente no percurso", alerta o consultor.

Veja também

Pix Centrão usa emendas Pix como atalho para turbinar caixa de prefeituras em ano eleitoral