Vaticano investe em frota de carros elétricos de emissão zero da Volkswagen; confira os modelos Papa já recebeu as primeiras unidades do ID.3 e ID.4 Pro Performance

O Vaticano assinou acordo com o grupo Volkswagen e, até 2030, vai receber 40 carros com emissão zero para substituir gradualmente a atual frota de motores a combustão. Esta ação faz parte da “conversão ecológica de longo prazo” estabelecida pelo Estado Papal.

Os primeiros modelos a serem entregues foram os ID.3 e ID.4 Pro Performance numa cerimônia que contou com a presença do papa Francisco. Os veículos têm bateria de 58 kWh e motor elétrico traseiro de 207 cv. A autonomia é de aproximadamente 430 km no ID.3 e 530 km no ID.4.

ID.4. Foto: Divulgação/Volkswagen

O plano de projetos sustentável do Vaticano tem como objetivo reduzir o impacto ambiental. O país ainda pretende implementar uma rede de pontos de carregamento exclusivamente de fontes renováveis.

ID.4. Foto: Divulgação/Volkswagen

O ID.3 custa, em média, 39.995 euros, equivalente a R$ 214 mil. Já o ID.4 tem preço sugerido de 48.635 euros, cerca de R$ 260 mil.

