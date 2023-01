Vencimentos do IPVA 2023 começam em 8 de fevereiro; veja calendário completo

A- A+

Começa a vencer em 8 de fevereiro o pagamento do licenciamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), taxas de bombeiros e licenciamento, segundo calendário do Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco (Detran-PE). A data vale para o pagamento da primeira parcela para veículos com placas terminadas em 1 e 2, bem como para a cota única.

Em 2023, o pagamento do tributo pode ser feito em até três parcelas, mas quem optar pela cota única terá desconto de 7%. Vale ressaltar que a última cota precisa ser quitada até abril.

Pelo sexto ano consecutivo, as multas não constarão no carnê de licenciamento, ou seja, no demonstrativo de débitos. Portanto, para pagar, o usuário deverá acessar o site do Detran-PE, onde irá gerar o boleto com as multas vencidas já com juros e correção.

Os carnês de pagamento já seguiram pelos Correios para o endereço dos proprietários. Este ano, pela primeira vez, o boleto foi impresso em preto e branco. Também é possível acessar o site www.detran.pe.gov.br e imprimir os boletos.

É importante destacar que o código de barras dos boletos impressos são diferentes a cada emissão de pagamento. De acordo com o layout definido pela Federação Brasileira dos Bancos (Febraban), as posições de 16 até 19 do código de barras identificam a empresa/órgão: 0103 – Sefaz, 0104 – Detran-PE.

Veja o calendário completo:

Número do último dígito da placa Cota única (com desconto de 7%) 1ª cota 2ª cota 3ª cota 1 e 2 08/02/2023 08/02/2023 08/03/2023 06/04/2023 3 e 4 14/02/2023 14/02/2023 14/03/2023 11/04/2023 5 e 6 17/02/2023 17/02/2023 17/03/2023 14/04/2023 7 e 8 24/02/2023 24/02/2023 22/03/2023 19/04/2023 9 e 0 28/02/2023 28/02/2023 29/03/2023 26/04/2023

