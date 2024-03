A- A+

Vendas de veículos sobem 27,2% em fevereiro ante fevereiro de 2023, mostra Fenabrave Foi o melhor fevereiro em vendas de veículos zero quilômetro no País em três anos

As vendas de veículos tiveram, no mês passado, crescimento de 27,2% frente a fevereiro de 2023, chegando a 165,2 mil unidades emplacadas, entre carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus. Mesmo com menos dias de venda, fevereiro também mostrou alta, de 2,2%, na comparação com janeiro.

O balanço foi divulgado nesta segunda-feira (4) pela Fenabrave, a associação que representa as concessionárias.

Foi o melhor fevereiro em vendas de veículos zero quilômetro no País em três anos.

O setor terminou o primeiro bimestre com 326,8 mil veículos vendidos, 19,8% a mais do que nos dois primeiros meses de 2023.

