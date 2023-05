A- A+

Versão voadora do veículo conceito Prophecy EV, da Hyundai, aparece no novo filme do Homem-Aranha A parceria entre Hyundai Motor e Sony Pictures se estende para uma campanha de marketing global

Leia Também

• A5 carbon edition é lançado pela Audi no Brasil a partir de R$ 397.990

• Será feita em Pernambuco a primeira picape Ram produzida no Brasil; Stellantis fez o anúncio oficial

• Titano: Fiat apresenta a sua nova picape média; confira detalhes do veículo

Em “Homem-Aranha: Através do Aranhaverso”, novo filme da saga, a versão voadora do veículo conceito elétrico Prophecy, da Hyundai Motor, ganha destaque. Na animação, o carro mostra a visão de mobilidade no futuro, e a campanha mundial foca nos veículos elétricos da montadora.

A colaboração resulta de uma parceria promocional mundial que a Hyundai Motor firmou com a Sony Pictures em 2020 para exibir a visão humanocêntrica de mobilidade da montadora mediante inovações tecnológicas e de produtos.

Etapas anteriores incluem “Homem-Aranha: Sem Volta para Casa” (2021) com o veículo elétrico IONIQ 5 e o SUV Tucson, bem como “Uncharted: Fora do Mapa” (2022) com o SUV conceito Tucson Beast e diversos carros de linha. “Homem-Aranha: Através do Aranhaverso” é a sequência de “Homem-Aranha no Aranhaverso” (2018), vencedor do Oscar na categoria filme de animação.

@@[email protected]@

No novo filme, que estreia nos cinemas de todo o mundo a partir de junho, o público verá um “Prophecy Voador”, uma versão do carro conceito do mundo real que inspirou o design do IONIQ 6, o “Streamliner Eletrificado”, que, recentemente, ganhou três categorias do Carro Mundial do Ano e um prêmio “Ouro” da iF Design.

O filme também destaca diversos conceitos de mobilidade futura da Hyundai Motor para revitalizar cidades, incluindo mobilidade aérea avançada (AAM, na sigla em inglês), uma nova forma de mobilidade que utiliza o espaço aéreo para reduzir tempo de tráfego; veículos de propósito específico (PBV), dispositivos ecologicamente corretos de mobilidade urbana que acomodam diversos estilos de vida; e Hub, um espaço para conexões entre diferentes tipos de mobilidade e atividades comunitárias.

O filme também destaca um robotáxi fictício e autônomo, baseado no Hyundai Pony, o primeiro modelo projetado pela Hyundai Motor. Todos esses veículos são mostrados no contexto de “Nueva York”, uma cidade no Aranhaverso no ano de 2099.

“Por meio da parceria, queremos apresentar nossa visão de mobilidade futura com conteúdo de entretenimento que as gerações mais novas adoram”, diz Sungwon Jee, vice-presidente sênior e CMO (Chief Marketing Officer) Global da Hyundai Motor Company. “Esta campanha será bem recebida pelos clientes e esperamos criar um momento bastante positivo para a marca Hyundai”, complementa.

Veja também

Auxílio CGU identifica R$ 3,8 bilhões de pagamento indevido do Auxílio Brasil