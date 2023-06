Visita de Lula ao Polo Automotivo Stellantis de Goiana marca o início da produção da nova picape Ram

A- A+

A agenda do presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT) em Pernambuco incluiu visita, na tarde desta terça-feira (6), ao Polo Automotivo Stellantis de Goiana, na Zona da Mata Norte do Estado.

Ao lado do presidente da Stellantis na América do Sul, Antonio Filosa, o chefe do Executivo participou do ato simbólico de início da produção da picape Rampage, primeira da marca Ram a ser concebida e desenvolvida no Brasil, e a primeira produzida fora da América do Norte.

O veículo é o quinto modelo de carro produzido na fábrica, inaugurada em 2015. Trezentas pessoas foram contratadas para a produção do novo carro.

Na fábrica, já são produzidos os veículos Jeep Renegade, Jeep Compass, Jeep Commander e Fiat Toro.

O projeto para a Rampage envolveu mais de 800 engenheiros e técnicos no Brasil, somando mais de 1,2 milhão de horas de desenvolvimento.

Ram Rampage.

De acordo com a Stellantis, com o início da produção da Rampage, a Ram pretende dobrar a rede de concessionárias que possui no Brasil, saindo de 50 para mais de 100 lojas ainda neste ano.

O Polo Automotivo de Goiana foi implantado com um investimento de mais de R$ 11 bilhões e começou a ser concebido durante o segundo governo Lula, na gestão do ex-governador Eduardo Campos (PSB).

Em 2018, teve início um ciclo adicional de investimentos, que prevê um aporte de R$ 7,5 bilhões até 2025, em desenvolvimento de produtos, Pesquisa e Desenvolvimento, sistemas de produção e capacitação de pessoas. No total, são R$ 18,5 bilhões em investimentos.

O polo tem um parque de fornecedores com 18 empresas, que, juntas, empregam cerca de 15 mil pessoas diretamente.

A capacidade de produção é de 280 mil veículos por ano. Desde 2015, já foram produzidos 1,3 milhão de unidades, das quais 200 mil foram exportadas.

