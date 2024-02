A- A+

Volks diz estar dando 'sinais claros de confiança institucional' no Brasil Empresa vai investir R$ 16 bilhões no Brasil até 2028 e, até lá, deve lançar novos 16 veículos

O presidente da Volkswagen na América Latina, Alexander Seitz, afirmou que o investimento de R$ 16 bilhões da empresa no Brasil até 2028 mostra a "confiança institucional" que a companhia tem no País.



"Estamos dando sinais claros da nossa confiança institucional nesse país e, mais do que isso, no potencial de crescimento da indústria (brasileira)", declarou Seitz em cerimônia de anúncio do novo ciclo de investimentos da Volkswagen do Brasil nesta sexta-feira(2).



O evento ocorre em São Bernardo do Campo (SP) e conta com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.



De acordo com Seitz, o investimento está alinhado à estratégia global do grupo em se tornar uma empresa neutra em carbono até 2050.



Para o ciclo de 2022 a 2026, a Volkswagen havia anunciado um aporte de investimentos de R$ 7 bilhões na América Latina.



O ciclo foi estendido para 2028 e serão somados mais R$ 9 bilhões. Até lá, a marca projeta o lançamento de 16 novos veículos, incluindo modelos híbridos, 100% elétricos e Total Flex.

