Volvo anuncia parceria com ABB para produção de sedã elétrico com ajuda de robôs industriais A previsão é de fornecimento de 1.300 equipamentos para linha de produção de produção de VE da marca

A Volvo firmou parceria com a ABB Robotics, empresa suiça pioneira em robótica, automação de máquinas e serviços digitais, que fornece soluções inovadoras para uma ampla gama de indústrias automotiva, eletrônica e logística. A junção de forças das duas marcas vai garantir o fornecimento de mais de 1.300 robôs e pacotes funcionais para construir a próxima geração de veículos elétricos dentro das metas de sustentabilidade estipuladas pela Volvo.

"A transformação histórica da indústria automotiva, impulsionada pela crescente demanda dos consumidores por veículos elétricos e pelo desejo de operar de forma mais sustentável, está criando novas oportunidades e desafios para os fabricantes globais", disse Marc Segura, presidente da ABB Robótica.

Volvo EX90. Foto: Divulgação/Volvo

O foco é na produção sustentável com robôs de grande porte e com alta eficiência, que proporcionam economia de energia de até 20% nas instalações globais da montadora sueca.

Segundo a revista sueca Teknikens Varld, a montadora atualmente trabalha no num sedã de luxo que vai ser sucessor de emissão zero do carro-chefe S90. O modelo é baseado na plataforma SPA2 depois do SUV EX90. A revista faz a aposta que o nome escolhido do veículo será ES90.

O protótipo do carro já foi visto em testes nas ruas da China. Esse será o primeiro modelo global da Volvo a ser construído sob a gestão do centro de pesquisa e desenvolvimento oriental. A produção deve iniciar ainda este ano, com previsão de chegar ao mercado em 2025.

