Volvo lança o SUV elétrico compacto EX30 2024; carro já tem mais de mil reservas no Brasil O modelo tem quatro versões e autonomia que varia entre 340 e 470 quilômetros

Já está disponível para pré-venda a nova aposta da Volvo: o EX30 2024. Disponível em quatro versões, o veículo promete ser o carro mais acessível e direcionado ao público jovem da marca, que já superou as expectativas da gigante sueca. Isso porque a novidade está com mais de mil unidades reservadas apenas no Brasil.

O SUV elétrico compacto mede 4,23 m de comprimento, tem largura de 1,83 m, 1,54 m de altura e 2,65 metros de distância entre eixos, com mesmo porte de SUVs compactos, mas com espaço interno mais amplo.

Em comunicado, a Volvo informa que 90% dos compradores do EX30 são de clientes novos.

“O EX30 é uma aposta muito grande da Volvo para os próximos anos e esses primeiros dias de pré-venda deixam muito clara a aceitação do mercado. Conseguimos criar uma conexão com uma fatia de mercado que, antes da chegada do EX30, via a possibilidade de ter um Volvo como algo um pouco mais distante”, destaca Marcelo Kronemberger, diretor comercial da Volvo Car Brasil.

EX30 2024. Divulgação/Volvo

Motor e bateria

As quatro versões têm motor elétrico traseiro de 272 cv de potência e 343 Nm de torque. A aceleração vai de 0 a 100 km/h em 5,7 segundos na versão de entrada e 5,3 segundos para os modelos Extended Range.

A velocidade máxima é de 180 km/h para todas as versões.

EX30 2024. Divulgação/Volvo

Já as opções de bateria são a de 51 kWh LFP ou 69 kWh NMC. A autonomia é de 340 ou 470 quilômetros pelo padrão WLTP, respectivamente.

O EX30 pode atingir até 153 kW, na versão superior. Com carregamento rápido, a bateria pode chegar de 10% a 80% em 25 minutos.

EX30 2024. Divulgação/Volvo

Versões e valores:

- Core Singe Engine: custa R$ 219.950, vem com bateria de 51 kWh e tem autonomia de 344 km.

- Core Single Engine Extended Range: sai por R$ 239.950, com bateria de 69 kWh e autonomia de 480 km.

- Plus Single Engine Extended Range: está por R$ 264.950, com bateria de 69 kWh e alcance de 480 km.

- Ultra Single Engine Extended Range: possui bateria de 69 kWh e autonomia de 480 km, custando R$ 279.950.

A capacidade do porta-malas varia de 318 a 904 litros, de acordo com cada versão.

Segundo a marca, a mais procurada das quatro é a Ultra, com quase metade do volume dos novos pedidos.

As cores Vapour Grey e o Onyx Black são as que estão ganhando a preferência. Dentro da cabine, a maioria do público brasileiro está optando pelo Indigo.

Vale destacar que dentro da cabine são utilizados materiais reciclados como linho, lã e fibras de upcycled jeans.

Itens de série:

Frenagem autônoma de emergência

Assistente de estacionamento

Câmera 360°

Alerta de abertura de porta

Sistema de alerta para o condutor

Assistente de mudança de faixa

Detector de pedestres

Central multimídia com tela de 12,3 polegadas com controle intuitivo com o Google integrado

Estofamento em malha 3D estampado

Tapetes de tecido

Sistema de som premium da Harman Kardon

Volante esportivo de formato quadrado

Espaços de carga e armazenamento versáteis

Bancos estreitos e ergonômicos

Carregador de celular por indução

Tomada de energia no porta-malas

Quatro portas USB-C

Confira o unboxing do EX30 2024, feito pelo CEO da Volvo, Jim Rowan:

