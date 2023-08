VW Polo segue liderando lista dos carros mais vendidos; confira o ranking de julho

A- A+

Com o impacto do programa de incentivo do governo federal, a venda de carros novos continuou na crescente no mês de julho. Segundo dados da consultoria Jato Dynamics, o Polo, da Volkswagen, segue na liderança pelo segundo mês consecutivo, com 16.471 unidades vendidas. O crescimento foi de 65,6% com relação ao mês de junho.

Novo HB20 | Rodrigo Barros/Arquivo Folha de Pernambuco

O Hyundai HB20 ficou em segundo lugar, com 12.126 emplacamentos. O percentual de crescimento do hatch foi de 88,9% em relação ao mês anterior.

Completando o pódio, o Fiat Strada abocanhou a terceira colocação. A picape teve 10.387 unidades emplacadas, superando em 15,3% suas vendas registradas em junho.

Fiat Strada. Divulgação/Fiat

Já o Chevrolet Onix, com 10.260 unidades, e o Fiat Mobi com 8.582, ficaram com o quarto e quinto lugares na lista dos mais vendidos.

Confira o ranking dos 10 carros mais vendidos em julho de 2023:

1- VW Polo 16.471 unidades

2- Hyundai HB20 12.126

3- Fiat Strada 10.387

4- Chevrolet Onix 10.260

5 - Fiat Mobi 8.582

6 - Volkswagen T-Cross 8.553

7- Fiat Argo 7.159

8 - Renault Kwid 6.602

9- Volkswagen Nivus 6.498

10- Chevrolet Onix Plus 6.412

