VW Saveiro 2024 ganha novo design e versão topo de linha; confira detalhes e preços Com duas novas cores e itens de série exclusivos no segmento, modelo já está disponível nas concessionárias

Celebrando 41 anos de produção no Brasil, a Volkswagen lançou a linha 2024 da Saveiro. Com novo design, acabamentos e mais equipamentos, a picape tem quatro versões. As já conhecidas Robust Cabine Simples e Robust Cabine Dupla, a intermediária Trendline Cabine Simples, mas o destaque vai para a topo de linha: Extreme Cabine Dupla.

Todas as versões contam com itens exclusivos como sensor de estacionamento traseiro, ESC (controle eletrônico de estabilidade), Hill Hold Control (Assistente de Partida em rampa) e freio a disco nas quatro rodas.

Saveiro 2024. Volkswagen/Divulgação

Motor

A linha continua com o consagrado motor EA211, 1.6l de 116 cv e 16,1 kgfm de torque. O câmbio é ainda manual de cinco marchas. A suspensão dianteira recebeu 10 mm de altura livre do solo, permitindo uma resposta mais confortável das imperfeições do solo e um melhor ângulo de ataque em valetas ou em situações off-road.

Design

A Saveiro ganhou mais robustez. Toda a carroceria ganhou novas proporções. Na dianteira, o capô mais alto e com linhas marcadas conectam com o para-choque, que agora recebe nova grade com friso cromado entre os faróis, estes que também recebem detalhe cromado na assinatura.

Saveiro 2024. Volkswagen/Divulgação

Nas laterais, os para-lamas contam com detalhes em relevo no arco de roda, alargando a visão frontal do carro, além de proteger a lataria e rodas em condições off-road. As versões de entrada recebem novas rodas de aço de 15 polegadas com calotas escurecidas.

Na caçamba, a tampa conecta as novas lanternas com design escurecido na traseira, além da faixa em preto fosco horizontal que recorta a traseira e o escrito Saveiro escurecido (exclusivo para as versões Trendline e Extreme). O para-choque é mais imponente, com vincos laterais e parte inferior mais agressiva, entregando um melhor ângulo de saída para o modelo.

Já as cores estão disponíveis em cinco opções: Cinza Oliver (exclusiva para Trendline e Extreme) e Cinza Moonstone (exclusiva para Extreme), além de Preto Ninja, Prata Sirius e Branco Cristal.

Consumo

Apesar de ainda os dados oficiais do Inmetro não serem divulgados, a Volkswagen se adiantou com os dados do consumo dos veículos:

Cabine simples - etanol: 7,9 (cidade); 9,1 (estrada); 8,4 km/l

Cabine simples - gasolina: 11,5 (cidade); 12,9 (estrada); 12,1 km/l

Cabine dupla - etanol: 7,8 (cidade); 8,9 (estrada); 8,3 km/

Cabine dupla - gasolina: 11,3 (cidade); 12,6 (estrada); 11,9 km/l

Detalhes e preços

Robust Cabine Simples - R$ 95.770

A versão de entrada vem, de série, com sensor de estacionamento traseiro, protetor de caçamba e rodas de aço com 15" cobertas por calotas escurecidas e calçadas por pneus 205/60. Como novidade, a lista tem régua do painel texturizado, indicador de direção nos retrovisores, controle eletrônico de estabilidade e assistente de partida em rampas, luzes DRL e alerta de cinto de segurança. Air bag duplo e freios ABS também estão no pacote, como manda a lei.

Robust Cabine Dupla - R$ 101.490

Essa versão traz bagageiro longitudinal no teto, desembaçador do vidro traseiro porta-celular no encosto do banco do passageiro.

Trendline Cabine Simples - R$ 109.710

Modelo tem para-choque dianteiro na cor do veículo, bem como espelhos e maçanetas, além de faixas laterais. A iluminação do compartimento de carga, o acabamento de tecido nas portas e a luz de freio são novidade. Tem, ademais, retrovisores com comando elétrico e função tilt-down no lado do passageiro (ele baixa quando se engata a marcha à ré), entre outros itens.

Extreme Cabine Dupla - R$ 114.580

No topo da linha, a Saveiro aposta na novidade Extreme. Com design exclusivo, o exterior conta com as novas cores de acabamento, emblema em preto piano na coluna B alusivo à versão, adesivos no capô e laterais, e faixa em preto fosco que conecta as lanternas na tampa traseira.

As rodas, de 15”, são exclusivas desta versão e são pintadas em preto piano e acabamento diamantado. O rack de teto se une ao santantônio, facilitando a amarração de itens, além da capota marítima.

No interior, os bancos são revestidos em couro com detalhes em Cinza Oliver, assim como os painéis e apoio de braço nas portas. No encosto, o escrito Extreme reforça o nome da versão. O painel recebe friso com acabamento em aço escovado e novo grafismo no painel de instrumentos.

Saveiro 2024. Volkswagen/Divulgação

De série, a versão já conta com multimídia Composition Touch com conexão Apple Carplay e Android Auto, quatro alto falantes, câmera de ré, coluna de direção com ajuste de altura e profundidade, faróis de neblina, indicador de controle da pressão dos pneus e volante multifuncional em couro.

No quesito tecnologia embarcada, o carro conta com o botão off-road na parte superior do painel, ativando as funções fora de estrada da Saveiro como o HDC (Hill Descent Control), que utiliza o sistema de ABS para controle em rampa na terra, sem a necessidade de acelerar ou frear. O pacote ainda traz retrovisor fotocrômico, piloto automático, sensores de chuva e crepuscular.

