VW TCross ganha edição especial do festival The Town Versão da SUVW líder do segmento no Brasil, inclui itens de conforto e tecnologia

A Volkswagen do Brasil apresentou a TCross The Town, versão especial e limitada em alusão ao festival, que acontece em São Paulo, em setembro. A parceria foi para celebrar as mais de 32 mil unidades vendidas do carro, construído sobre a plataforma modular MQB, apenas este ano.

O TCross The Town, produzido na planta de Curitiba (PR), é baseado na versão 200 TSI, equipada com motor até 128 cv e 20,4 kgfm de torque, sempre associado ao câmbio automático de seis velocidades. Na versão especial, o modelo ganha itens de série somente encontrados nas configurações mais completas.

Segundo Roger Corassa, vice-presidente de Vendas & Marketing da Volkswagen do Brasil, o lançamento dá continuidade à tradição da criação de versões especiais, como ocorreu com Gol, Saveiro e Fox Rock in Rio no passado.

“Ter o nome Volkswagen cravado na história deste festival significa que estamos próximos das pessoas, que se conectam através de paixões como a música e os automóveis”, afirma Corassa.

Divulgação/VW

Design

O SUVW ganhou pintura bicolor. A coluna C e teto vêm pintados na cor Preto Ninja, assim como os retrovisores externos, que são rebatíveis, o rack de teto, e as inscrições “TCross” e “200 TSI”, ambos na tampa do porta-malas. Já a lataria pode vir, além de Preto Ninja, também em Azul Norway, Cinza Platinum ou Prata Pyrit.

As rodas de liga leve são de 17” e têm acabamento diamantado e são pintadas na cor preta. O destaque externo fica para o badge exclusivo “The Town”, localizado próximo da linha de cintura, ligeiramente abaixo dos retrovisores, nas duas laterais do veículo.

Divulgação/VW

Ainda na parte externa, o TCross The Town vem faróis de neblina em LED e lanternas traseiras em LED, sensores de estacionamento dianteiros e traseiros e também câmera de ré.

Na parte interior, o destaque vai para os bancos. Revestidos de couro, eles possuem costura aparente em azul. Os apoia-braços dianteiros são acolchoados e parcialmente em vinil. Além disso, o revestimento do teto e das colunas são escurecidas, trazendo um acabamento mais premium ao TCross.

Divulgação/VW

Tecnologia e segurança

O modelo tem o cockpit totalmente digital. O painel de 8” e VW Play de 10,25” tem tela configurável com usabilidade intuitiva e a capacidade de atualizações de recursos por meio de aplicativos.

A loja de aplicativos do VW Play Apps permite instalar apps como Spotify, Waze, entre muitos outros, diretamente no VW Play, permitindo uma usabilidade aprimorada e mais conveniente. Além disso, ainda estão disponíveis duas entradas USB tipo C no console central.

No quesito segurança, o veículo conta com ACC (Controle de Cruzeiro Adaptativo) e AEB (Autonomous Emergency Brake/Frenagem Autônoma de Emergência) de série. Outro destaque é a função Start-Stop, que desliga e liga o motor automaticamente no anda-e-para do trânsito ou nos semáforos, economizando combustível e diminuindo as emissões.

Rota 85

Além de ser a fabricante de automóveis oficial do evento, a marca também é co-patrocinadora da Rota 85, uma área temática no festival que vai oferecer experiências de entretenimento ao público. O nome é em homenagem ao ano em que o Rock in Rio ganhou vida (1985), colocando o Brasil definitivamente na rota dos grandes shows internacionais.

Sobre o The Town

São esperadas 500 mil pessoas nos cinco dias do festival (2, 3, 7, 9 e 10 de setembro de 2023), no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Vão ser mais de 235 horas de shows programadas para os seis palcos da Cidade da Música, que será montada em um espaço de 360 mil m².

O evento vai contar com apresentações de Post Malone, Bruno Mars, Maroon 5, Foo Fighters, Alok, Ludmilla, Iza, Bebe Rexha, Kim Petras e muito mais.

