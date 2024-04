A- A+

Xiaomi lança o SU7, 1º carro elétrico da marca com alcance de 830 km; confira preço e detalhes Em 24h, chinesa recebeu mais de 88 mil pedidos de reserva do modelo

A Xiaomi, conhecida por ser uma gigante dos eletrônicos, anunciou o lançamento do primeiro carro elétrico da marca. O carro vem em três versões: o SU7 Standard, SU7 Pro e SU7 Max Performance, sendo essa última a topo de linha com tração nas quatro rodas e dois motores que geram 663 cavalos de potência combinados e um alcance impressionante de 800 km com bateria de 101 kWh. O veículo tem design assinado por ex-funcionários da BMW e Mercedes-Benz.

Em menos de 24h, a empresa informou que já recebeu o impressionante número de 88.898 pedidos de reserva. O feito foi acompanhado por multidões nos eventos de test drive realizados em 59 lojas em 29 cidades da China. Para fazer a reserva, é preciso desembolsar o valor de 5.000 yuans, cerca de US$ 850.

O anúncio foi feito pelo CEO da Xiaomi, Lei Jun, no último sábado (30 de março), e reforçou a parceria com a Chris Bangle, ex-chefe de design do Grupo BMW, responsável por marcas como BMW, Mini e Rolls-Royce. Atualmente, Bangle atua como consultor de design da Xiaomi Auto. "Fiquei impressionado com a potência do SU7. Parecia um foguete! Seria um ótimo carro para a Europa", concluiu Bangle.

A equipe de design também conta com a liderada por Li Tianyuan, ex-funcionário da BMW responsável por conceitos como o BMW i Vision Circular e o novo Série 7. Além disso, o designer de exteriores é James Qiu, ex-designer do Mercedes-Benz Vision EQXX.

Com um comprimento de quase 5 metros e um interior espaçoso, o Xiaomi SU7 parece pronto para ser um forte concorrente no mercado de carros elétricos. Foto: Xiaomi/Divulgação

Com 4,997 metros de comprimento, 1,963 metros de largura e 1,455 metros de altura, com um entre-eixos de 3.000 mm, o SU7 é construído sobre a plataforma Modena da Xiaomi. O vem com um frunk, um tipo de porta-malas dianteiro com 105 litros, além de um generoso porta-malas traseiro de 517 litros.

Dentro da cabine, o modelo ainda conta com um frigobar de 4,7 litros e diversos compartimentos inteligentes para laptops, smartphones e outros objetos.

Painel tecnológico do modelo SU7. Foto: Xiaomi/Divulgação

De acordo com a Xiaomi, as entregas das versões Standard e Max estão programadas para começar no final de abril na China. Já a versã Pro deve estar disponível até o final de maio. A fabricante ainda destacou que o modelo Standard está sendo vendido "a preço de custo" com o objetivo de conquistar a confiança dos consumidores com a qualidade do veículo.

M odelo SU7 conta com vários itens tecnológicos de série. Foto: Xiaomi/Divulgação

Confira os detalhes e valores das três versões do SU7:

- SU7 Standard (29.900 dólares): Bateria BYD Blade LFP de 73.6 kWh, alcance de 700 km (ciclo CLTC), motor único traseiro (RWD) de 220 kW e 400 Nm de torque, aceleração de 0 a 100 km/h em 5,28 segundos e velocidade máxima de 210 km/h. Possui o sistema ADAS Xiaomi Pilot Pro e arquitetura de 400V (486V), podendo carregar 350 km de alcance em 15 minutos.

- SU7 Pro (34.000 dólares): Bateria CATL Shenxing de 94.3 kWh, alcance de 830 km (ciclo CLTC), motor único traseiro (RWD) de 220 kW e 400 Nm de torque. Possui arquitetura de 800V (871V), podendo carregar 510 km de alcance em 15 minutos.

- SU7 Max Performance (41.500 dólares): Bateria CATL Qilin de 101 kWh, alcance de 800 km (ciclo CLTC), aceleração de 0 a 100 km/h em 2,78 segundos e velocidade máxima de 265 km/h. Possui o sistema ADAS Xiaomi Pilot Max e tração integral (AWD) com dois motores elétricos combinados de 495 kW (663 cv) e 838 Nm de torque. Possui arquitetura de 800V (871V), podendo carregar 510 km de alcance em 15 minutos.

