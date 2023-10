A- A+

Yamaha lança a Motoroid2, moto inteligente que dança, não cai e vai até o piloto quando é chamada Marca japonesa apresentou o modelo no Salão do Automóvel de Tóquio

A Yamaha anunciou o conceito da Motoroid2 que vai apresentar na Japan Mobility Show 2023, que acontece até dia 5 novembro na cidade de Tóquio. A moto tem capacidade de reconhecer seu proprietário e interagir com ele "como uma criatura viva".

Um dos destaques da máquina é se autoequilibrar sob duas rodas, conseguindo evitar quedas do condutor em baixas velocidades. O modelo experimental é a segunda versão da Motoroid original de 2017, que também tinha recursos de direção autônoma.

Segundo a Yamaha, a moto também pode reconhecer o dono, estacionar sozinha, levantar-se do suporte e movimentar-se ao lado de seu piloto, enquanto realiza movimentos autônomos baseados no reconhecimento de gestos e ações.

Motoroid 2 | Divulgação/Yamanha

Isso acontece devido aos recursos de inteligência artificial por meio da Active Mass Center Control System (AMCES), um sistema próprio da Yamaha que detecta e reage às ações do piloto, o que garante, por exemplo, um melhor equilíbrio do mesmo ao fazer qualquer interação, o que acaba tornando a pilotagem mais intuitiva.

Com essa tecnologia a favor, os engenheiros da marca foram além e aproveitaram o reconhecimento facial que o sistema proporciona. Eles convidaram uma bailarina para criação de uma coreografia para ser apresentada com a moto no Japan Mobility Show. O protótipo chega a assemelhar-se a um animal de estimação mecânico que responde a comandos.

Confira:

Design

Diferente das motos comerciais, de acordo com a Yamaha, o veículo tem um braço oscilante traseiro inovador, que fornece suporte à suspensão e permite que a metade traseira da moto se apoie independentemente na parte dianteira.

Sem guidão, a Motoroid2 tem punhos de mão, permitindo que o piloto se posicione diretamente sobre o veículo. O comando é feito por reconhecimento facial e controle de gestos.

Motoroid 2. Divulgação/Yamanha

Bateria

A Motoroid2 é elétrica, e a bateria fica localizada no centro, deslocando-se lateralmente, ficando como um contrapeso inteligente que ajuda a manter o equilíbrio do veículo, independentemente das condições de pilotagem.

