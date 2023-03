A- A+

Yamaha Lander, Shineray Worker e Honda Twister foram as motos mais procuradas em fevereiro A líder de buscas pelos usuários na plataforma Webmotors entre as motos 0 km é a Yamaha XTZ 250 Land

De acordo com o ranking gerado pelo Webmotors Autoinsights, entre as motos novas mais buscadas pelos brasileiros em fevereiro estão modelos japoneses já conhecidos dos brasileiros. A pesquisa mostra que a moto zero-quilômetro mais buscada do mês foi a Yamaha XTZ 250 Lander.

A linha 2023 passou por mudanças que deram mais vigor e aumentaram a segurança dos motociclistas. Agora ela conta com capas nas bengalas reforçadas pelo guarda-pó do garfo dianteiro. O preço inicial é de R$ 23.290.

A segunda moto nova mais procurada foi a Shineray Worker 125, que é a moto 125 cc mais barata do Brasil pelo preço inicial de R$ 8.500. A linha atual conta com nova lanterna e freio a disco na roda dianteira. Ainda vem de fábrica com rodas de liga leve e suspensão dianteira do tipo Garfo Telescópico.

Shineray Worker 125 é a moto 125 cc mais barata do Brasil

Para completar o pódio, entre as motos 0 km, está o modelo recém-lançado Honda CB 300F Twister ABS. A versão 2023 chegou ao mercado com um visual arrojado e esportivo, além de nova carenagem e elevação na parte traseira. O preço inicial é R$ 19.800.

Recém lançada Honda CB 300F Twister ABS está em terceiro lugar entre as motos mais procuradas

Confira as motos zero-quilômetro mais procuradas em fevereiro:

1. Yamaha XTZ 250 Lander

2. Shineray Worker 125

3. Honda CB 300F Twister ABS

4. Honda CG 160 Titan

5. Yamaha FZ25 Fazer ABS

6. Honda CG 160 Fan

7. Honda ADV

8. Yamaha NMax 160 ABS

9. Yamaha FZ15 Fazer ABS

10. Honda CB 500X ABS

Usadas

Entre as usadas, a Honda CB 600 Hornet manteve a liderança absoluta. O modelo usado de 2022 está cotado na tabela FIPE por R$ 43.953,00. Em segundo e terceiro lugares ficaram outros dois modelos queridinhos nos últimos anos: as scooters Honda PCX e Yamaha NMax 160.

Confira abaixo as motos usadas mais procuradas em fevereiro:

1. Honda CB 600 Hornet

2. Honda PCX

3. Yamaha NMAX 160 ABS

4. BMW G310 ABS

5. Yamaha XTZ 250 Lander

6. Honda XRE 300

7. Yamaha XT 660R

8. Yamaha MT 03 ABS

9. BMW S1000 RR

10 Honda CB 300R

