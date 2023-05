A- A+

Yaris Cross é o novo SUV da Toyota; confira detalhes Modelo vai contar com versões híbridas e chega ao mercado brasileiro em 2024

A Toyota apresentou, na segunda-feira (15), na Indonésia, o novo SUV compacto da marca. O Yaris Cross, que deverá ter variante híbrida, teve suas primeiras imagens reveladas para o mercado asiático. O modelo é diferente da versão comercializada na Europa.

O Yaris Cross deve chegar ao Brasil em 2024. A fabricação será nacional, na planta da marca em Porto Feliz, em São Paulo.

O modelo vai contar com versões híbridas e promete ser maior que os principais concorrentes no mercado brasileiro, como os Honda HR-V, Fiat Fiat Fastback, Volkswagen T-Cross, Jeep Renegade, Chevrolet Tracker e etc.

Yaris Cross. Divulgação/Toyota

O SUV tem 4,31 m de comprimento, 1,77 m de largura, 1,62 m de altura e 2,62 m de entre-eixos.

O carro foi apresentado com duas opções de motorização. Um com motor 1.5 a gasolina de 106 cv e 14 kgf.m de torque a uma caixa de transmissão manual de cinco marchas ou a uma automática CVT. O outro traz uma variante mais sofisticada, com um sistema híbrido, que combina um motor 1.5 de 80 cv a um elétrico de 90 cv.

De acordo com a imprensa asiática, o novo Yaris Cross ainda vai receber outro conjunto híbrido, chamado de "e-Smart Hybrid", no qual o motor que move o carro é elétrico, enquanto o motor a combustão funciona como gerador de energia.

Yaris Cross. Yaris Cross/Divulgação/Toyota

Na única imagem revelada do interior do veículo, é possível destacar o painel de instrumentos digital com tela da central multimídia em posição "flutuante" (são 10,1 polegadas) e para alguns itens de segurança como os seis airbags, sensor de ponto cego e de estacionamento, freio de estacionamento eletrônico e controle de tração e estabilidade.

Veja também

Energia Ministro diz que intervenção na Light é "possibilidade em aberto"