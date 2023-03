A- A+

Confira as datas dos lotes de pagamento da restituição do Imposto de Renda Envio da declaração inicia nesta quarta-feira (15) e restituição inicia com o primeiro lote em maio

Com o início do prazo para envio da entrega da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2023 nesta quarta-feira (15), a Receita Federal espera receber até 39,5 milhões de declarações em todo o País. Uma das partes mais aguardadas no processo é a existência ou não da restituição do imposto, que já tem calendário definido e dividido em cinco lotes, a partir do dia 31 de maio.

Assim como no ano passado, o calendário ficou dividido pelos lotes que realizam os pagamentos das restituições sempre no fim de cada mês. O primeiro lote será pago no dia 31 de maio; o segundo em 30 de junho; o terceiro no dia 31 de julho; o quarto em 31 de agosto; e o quinto e último no dia 29 de setembro.

Tradicionalmente o primeiro lote da restituição é destinado para os grupos prioritários, que são por ordem: idosos acima de 80 anos; idosos entre 60 e 79 anos; contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave; contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério.

Os contribuintes que quiserem e optarem pelo recebimento nos primeiros lotes precisam optar pelo modelo de declaração pré-preenchida ou que escolherem receber a restituição via PIX (sistema de transferências em tempo real) para ter prioridade no pagamento deste ano. Além disso, é necessário enviar a declaração ainda nos primeiros dias para ser selecionado nos primeiros lotes.

