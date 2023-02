A- A+

É hora de organizar as finanças Para os brasileiros, o momento de se organizar é “depois do carnaval”

O carnaval passou e agora “o ano vai começar pra valer”. Com ele, as promessas para o novo ano são postas em prática, ou deixadas novamente de lado por mais 12 meses. Apesar dos dois anos sem festividades por causa da pandemia, a maioria dos brasileiros manteve o hábito de se reorganizar financeiramente e planejar o futuro depois da folia. E assim, os juramentos para gastar menos e guardar mais surgem agora, mas para muitos ficam só no papel. Quem está realmente disposto a iniciar o planejamento de 2023 deve ter em mente que é preciso ter disciplina para colocar a ideia em prática.



Para Renata Karina, estudante de Ciências Contábeis, é preciso se organizar desde o começo do ano para atingir seus objetivos sem passar por problemas. “Mesmo sendo muito organizada com isso e tendo meus objetivos bem traçados, acredito que algumas vezes acabo gastando com coisas que não são realmente necessárias ou que eu poderia esperar um pouco para adquirir. Então meu principal objetivo para este ano é conseguir filtrar melhor meus gastos, sem me deixar levar tanto pela emoção ou por simplesmente querer algo, sem que haja real necessidade”.

Antes de começar a guardar dinheiro, é importante estabelecer quanto se gasta e comparar com o quanto se ganha. Rever os parcelamentos no cartão de crédito, anotar os gastos fixos mensais (como conta de luz e água, internet, condomínio, escola…) e então criar uma planilha para entender para onde o salário do mês está sendo direcionado.

“Com uma planilha de orçamento, por exemplo, você está botando seus tetos de gasto. Você está estabelecendo tetos de quanto você acredita que vai gastar em uma determinada categoria, como sua casa. Quanto é que você acha que vai gastar de manutenção naquele mês? Quanto é que você acha que vai gastar de energia? Qual o seu custo com o aluguel, com o financiamento do imóvel, com serviço, seja de secretário, diarista, jardineiro. E quais são os gastos de educação? Seja gastos de escola, de algum curso, de livraria, alguma demanda que você tem, como transporte, lazer. Ter uma planilha mais voltada para um orçamento, por exemplo, vai te ajudar a entender melhor o que é que você acredita que gasta em cada mês”, explica Leandro Trajano, personal financeiro.

Faça sua planilha

Segundo ele, a planilha ajuda a projetar futuros gastos e guardar dinheiro (seja para emergências ou para planos futuros), mas é preciso separá-la em categorias, como: contas de casa (aluguel, internet), transporte (ônibus, gasolina), mensalidades recorrentes (faculdade, plano de saúde), assinaturas mensais (netflix, spotify), despesas variáveis (conta de luz e água), alimentação e lazer.



Renata também acha que ter uma planilha é essencial para economizar e se organizar financeiramente. “Normalmente divido minha planilha em quanto eu recebo, quanto tenho de despesas fixas mensais, quanto pretendo economizar naquele mês para algo que desejo realizar ou para reserva de emergência e quanto vou deixar livre para gastar durante o mês com despesas que são esporádicas ou não obrigatórias, como gastos com vestuário, calçados, lazer, transporte, alimentação e outros”, explica. Em relação aos seus gastos com cartão de crédito, por exemplo, ela geralmente junta com a última categoria, e só despesas fixas como assinaturas ela separa junto com a categoria “fixas mensais”.

Classificar as despesas pessoais pode ajudar a reduzir ansiedade, estresse e depressão, segundo pesquisa realizada pela International Stress Management Association no Brasil (ISMA-BR). A principal causa de preocupação para 78% dos brasileiros é a incerteza financeira, sendo pessoas com mais de 50 anos os mais impactados, de acordo com um estudo do Centro de Pesquisa de Finanças Pessoais (PFRC) da Universidade de Bristol e do Instituto Internacional de Longevidade do Reino Unido (ILC-UK).

Estabeleça limites

Passada a etapa de montar as categorias e subcategorias, é importante estabelecer um limite financeiro para cada uma. Apesar dos gastos variáveis, é possível ter uma ideia de quanto se gasta em comida e lazer, por exemplo, além de quanto se pode gastar com delivery e aplicativo de corrida. Estabelecer esses limites ajuda na hora de economizar dinheiro e não passar sufoco com as faturas do mês.



É possível montar uma planilha no Excel, utilizando fórmulas que podem facilitar na hora das contas, ou aplicativos desenvolvidos para o controle de gastos, como o Organizze, onde é possível colocar contas e cartões, cadastrar gastos e organizar despesas em categorias e subcategorias, e que possui uma assinatura mensal de R$32,90 ou assinatura anual de R$159,90 (que pode ser dividida em 12x de R$15,90), e o Mobills, que como o aplicativo anterior, consegue organizar contas, cartões, gastos, objetivos e montar um planejamento financeiro (com assinatura anual de R$159,90 ou 12x de R$15,90).

Depois de anotar todos os gastos, prioridades e objetivos, é hora de começar a investir e tirar o dinheiro da poupança, que é considerado o investimento com menor rentabilidade do mercado, chegando a 0,71% de rendimento em janeiro de 2023. Em vez da poupança, é possível começar a investir em Tesouro Direto ou CDB (Certificados de Depósito Bancário), por exemplo. A grande diferença entre os dois é que, respectivamente, em um você empresta dinheiro para o Governo, e no outro você empresta dinheiro para bancos.

Perfil do investidor

Procurar investimentos com liquidez diária é ideal para quem está começando, ou seja, investir em algo em que o dinheiro possa ser retirado a qualquer momento. Alguns investimentos que possuem liquidez diária são: CDB, Fundos DI, Tesouro Selic, além de algumas contas que rendem dinheiro, como Nubank, PicPay, PagBank e Mercado Pago.



“Não existe o investimento mais rentável ou o melhor investimento, depende muito do perfil da pessoa. Quem está começando a investir deve estar focado em montar sua reserva de emergência. Ela pode ficar em produtos de alta liquidez, diária e que bata o CDI (Certificado de Depósito Interbancário). Para quem já tem sua reserva de emergência, é preciso agora ter o foco em rentabilidade, sendo comum essas pessoas partirem para renda variável, criptomoeda”, continua Leandro.



Para quem deseja criar sua reserva de emergência, é preciso separar o que se gasta por mês por seis meses. Por exemplo: se você ganha R$ 2mil, deve separar uma reserva de R$12mil. Essa reserva pode ser fruto de um investimento mensal, ou feita a partir do ganho de uma grande quantia de dinheiro. Ao contrário do que muitos pensam, ela não é uma poupança para realização de metas, e sim caso algo aconteça como uma demissão, um carro quebrado e até uma emergência médica.



Para pessoas superendividadas, que têm tratamento previsto na Lei 14.181, de 2021, a orientação é procurar órgãos de proteção e defesa do consumidor.

