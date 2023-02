O que fazer e onde investir com a Taxa Selic em 13,75%?

A- A+

Na primeira reunião do ano, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central decidiu manter a Taxa Selic em 13,75%. Desde agosto de 2022 a taxa se mantém na mesma porcentagem, o que já era esperado pelo mercado e pelos economistas. A taxa nesse valor é uma forma de atrair investidores para investimentos publicos.

Para João Rogério Filho, economista e sócio diretor da PPK consultoria, os investimentos mais rentáveis são os de títulos públicos. “A forma de se investir nos títulos do tesouro nacional pode ser através do seu gerente de banco, que recomenda a aplicação em fundos da dívida pública, com liquidez imediata, ou através do tesouro direto”, explica ele.

Alguns títulos públicos são: Tesouro Prefixado LNT, Tesouro Prefixado NTN-F e o Tesouro Selic (LFT). O Tesouro Selic sofre mudanças diretas com o aumento ou a diminuição da porcentagem, mas o mais indicado para quem deseja investir a curto prazo, já que possui liquidez diária.

Basicamente, ao se investir em um título público/tesouro nacional, você empresta seu dinheiro ao Governo Federal, e ele lhe paga uma remuneração. A emissão dos títulos públicos tem o objetivo de financiar projetos de infraestrutura, educação, saneamento, entre outros.

Na data do vencimento, o dinheiro é devolvido, porém com o rendimento que foi acordado na hora da compra. Os títulos são guardados na Bolsa de Valores, com nome e CPF do investidor.

A Taxa Selic também influencia diretamente na taxa de câmbio, ou precisamente, no “preço do dólar”, ou seja: quanto mais alta a taxa de juros (em relação à taxa nos Estados Unidos), acontecem mais investimentos internacionais, e assim, o real fica mais valorizado, gerando menor pressão sobre a inflação.

“A expectativa do mercado é que a Selic caia ao longo do ano, pois ela tem se mostrado extremamente onerosa e prejudicial à retomada do investimento, assim como ela tem sido inibidora do consumo, porque o financiamento do consumo também é extremamente oneroso. Deve-se tomar muito cuidado com endividamento em cartão de crédito e cheque especial”, conclui João Rogério Filho.

