Prazo para pagamento do IPTU na Região Metropolitana do Recife vai até dia 10 de fevereiro Cidades como Recife, Olinda, Jaboatão dos Guararapes e Paulista disponibilizam descontos

Contribuintes do estado de Pernambuco têm até o dia 10 de fevereiro para aproveitar os descontos do pagamento por cota única ou para pagar a primeira parcela do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). Para isso, as prefeituras de Recife, Olinda, Paulista e Jaboatão dos Guararapes se prepararam para atender as demandas com descontos para os consumidores.

Em Recife, por exemplo, o desconto pode chegar a até 10% na cota única, isso porque os boletos do IPTU 2023 já possuem o abatimento de 5% no valor total para os contribuintes adimplentes (mesmo parcelando o valor em até 10x), e é adicionado mais 5% para quem quiser pagar a vista. Quem tiver pendências com a prefeitura não terá desconto de parcelamento, tendo somente 5% de desconto no pagamento em cota única.

Para realizar o pagamento, os moradores de Recife devem acessar o ícone “IPTU 2023” na área de acesso rápido do Portal Recife em Dia ou no aplicativo Conecta Recife, onde o boleto será gerado por meio do Sequencial do imóvel. Os pagamentos podem ser feitos pelo PIX ou pela rede de bancos credenciados.

“Agora a gente inicia mais um calendário do IPTU, que traz uma receita importante para a Prefeitura e que é determinante para que a gestão retorne em investimentos na cidade e na manutenção de serviços públicos essenciais para as pessoas, principalmente nas áreas de educação, saúde e urbanização”, destacou a secretária de Finanças do Recife, Maíra Fischer.

Já na cidade de Paulista, o contribuinte que quitar o IPTU 2022 e de anos anteriores ganha desconto de 30% na cota única, sem descontos em relação àqueles que decidirem parcelar. O pagamento do tributo e a consulta de outros débitos é feito pelo site da prefeitura, no ícone “Serviços”, onde tem a opção “IPTU”. É possível pagar por boleto ou parcelado.

Jaboatão dos Guararapes segue o mesmo modelo que Paulista, dando desconto de 30% para a parcela única. Todavia, a prefeitura disponibilizou outros descontos para moradores que estão com dívidas em dia (30% na cota única, 10% no pagamento parcelado em até dez vezes), moradores que parcelaram em anos anteriores (20% na cota única, 5% no pagamento parcelado em até dez vezes) e moradores com pendências (10% na cota única, sem desconto no parcelamento).

Na cidade de Olinda é oferecido desconto de 30% no pagamento em cota única, e 10% no parcelamento em até dez vezes (sem passar do prazo do vencimento). Caso as parcelas não sejam águas até a data limite, o desconto cai e são acrescentados juros e multas. O pagamento da primeira parcela e da cota única se diferencia das outras cidades, sendo no dia 27 de fevereiro. A segunda parcela é no dia 20/03, e depois começa a ser realizada entre os dias 10 e 13 de cada mês (conferir calendário). Para realizar o pagamento, é necessário entrar no portal do contribuinte da prefeitura e emitir seu boleto.

