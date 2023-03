Saiba por que a educação financeira é importante na infância

A- A+

Seus filhos sabem lidar bem com o dinheiro? Uma boa educação financeira, ainda na infância, é fundamental para o futuro deles. Ensinar desde pequeno a importância do dinheiro, da poupança e dos investimentos auxilia na criação de adultos mais conscientes. Porém, muitos pais e escolas têm dúvidas sobre como abordar o tema com seus filhos e alunos.

O assunto, tão crucial para criar responsabilidade em crianças e adolescentes, precisa ser abordado para que eles cresçam sabendo o valor do dinheiro e como administrá-lo. A educação financeira na infância, seja na escola ou em casa, traz ganhos até mesmo para o comportamento das crianças. A partir desse conceito, elas compreendem melhor que, como nossos pais diziam, “dinheiro não dá em árvore”.

A psicopedagoga Andréa Rodrigues, que atua na Escola Conecta, explica que a educação financeira para educação infantil se baseia em alguns pilares cruciais para o comportamento e a relação das pessoas com o dinheiro. Dentre as principais lições que ela visa passar para as crianças, segundo detalha a especialista, a principal é que elas aprendam o valor do dinheiro. “Dessa forma, assim que as crianças começam a entender os números, a educação financeira já pode ser aplicada, com a introdução do conceito de valores bem como com o contato de notas e moedas”, afirma.

Andréa conta que existem diversos métodos que podem ser utilizados para o ensino da educação financeira infantil. Um deles é por meio da mesada educativa, que tem o objetivo de mostrar a importância do dinheiro para as crianças. “O primeiro passo para ensinar educação financeira para crianças é mostrar para elas a diferença entre o que quer e o que realmente precisa. Com isso, ela aprenderá a controlar melhor as compras por impulso”, diz a profissional, acrescentando que é nesse momento que elas vão aprender a planejar e poupar para conseguir aquele item que tanto querem.

Psicopedagoga Andréa Rodrigues, que atua na Escola Conecta | Foto: Divulgação

O papel da escola na formação

Para psicopedagoga, a educação financeira nas escolas pode preparar melhor os alunos para a realidade da vida adulta. “É uma iniciativa ideal para proporcionar consciência, porque quanto antes os estudantes aprendem sobre esse assunto, mais cedo vão poder trilhar metas de sucesso em suas vidas”, destaca.

“Embora muitos não tenham esse hábito, assim como outros temas devem envolver as conversas familiares, também é preciso discutir assuntos que girem em torno do dinheiro e do orçamento familiar para prepará-los para situações futuras, como até morar e estudar fora”, completa Andréa Rodrigues. A profissional destaca ainda que, na disciplina, os estudantes podem aprender que o dinheiro é um meio para adquirir coisas e ter uma vida mais tranquila, caso seja utilizado de forma mais consciente.

