Abrigo Cantinho da Filó realiza evento de adoção de cães e gatos em Boa Viagem 

O Abrigo Cantinho da Filó (@cantinhofilo) irá realizar, neste sábado (6), um evento de adoção de pets em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. Das 14h às 18h, cães e gatos de todos os tamanhos e idades estarão em busca de um novo lar no Mascote Pet Center(@mascotepetcenter).

Adotantes precisam ter mais de 18 anos e preencher um cadastro de responsabiliade com o animal.

Além dos pets para adoção, o evento ainda contará com a presença de um especialista em comportamento animal e apoiadores do abrigo para que novos tutores saiam com todas as dúvidas sanadas com relação aos cuidados com os pets adotados.

O Cantinho da Filó é uma ONG que conta atualmente com 343 animais, sendo 154 cães e 189 gatos. Todos esses animais são verificados por médicos veterinários e vacinados antes de ficarem disponíveis para a adoção.

Pessoas que não puderem adotar podem ajudar o abrigo realizando doações para a manutenção do espaço que cuida de animais desde 2019. No Cantinho da Filó é possível "apadrinhar" um pet. Com o apadrinhamento o animal continua no abrigo, mas as despesas com ele são repassadas para o padrinho ou a madrinha que quiser ajudar aquele animal específico.

O endereço do abrigo para doações fora do dia do evento, visitações e para se voluntariar fica na rua General Góes Monteiro, 920, Imbiribeira, Recife.

Serviço:

1º Feira de Adoção do abrigo Cantinho da Filó

Data: 06/05/2023

Endereço: R. Coronel Anízio Rodrigues Coelho, 558 - Boa Viagem

