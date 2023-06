A- A+

Abrigo procura cadela que fugiu de família adotante em Santo Amaro, no Recife Há suspeitas de que a cadela tenha sido atropelada na frente do Shopping Tacaruna na quarta-feira (3)

Uma cadelinha fugiu na última quarta-feira (31) da Vila Naval do Recife, que fica nas imediações do Shopping Tacaruna, em Santo Amaro, região central do Recife. A cadela havia sido adotava no sábado (27) e fugiu de seus tutores. De porte pequeno e pelo amarelo, Anitta está sendo procurada pelo Abrigo Amigo Bicho.



O abrigo recebeu a informação de que um animal com as características de Anitta foi atropelado por uma moto em frente ao Shopping Tacaruna, mas não conseguiu a confirmação do estado de saúde do pet e/ou se era mesmo Anitta.

"Queremos descobrir se alguém socorreu ela ou se o motoqueiro que atropelou ela sabe o que aconteceu após o acidente com ela", explicou Eduarda Assunção, do Abrigo Amigo Bicho.

A cadelinha é medrosa e assustada, então pode estar se escondendo em algum local.

A cachorra foi adotada em um evento de adoção no Pet Shop Pet Farm, localizado em Setúbal, no sábado (27). De acordo com Eduarda, a família adotante de Anitta mora na Vila Naval do Recife.

Eduarda ainda informou que Anitta não voltará para os adotantes, por descaso no cuidado com o pet. Para notícias sobre a cadela, o núnero para contato é o (81) 99954-5500, falar com Eduarda Assunção.

