Ação leva atendimento veterinário gratuito ao bairro da Encruzilhada, no Recife, neste sábado (1°) Vacinação, agendamento de castração e adoção de pets também estarão disponíveis no dia do evento

O bairro da Encruzilhada, na Zona Norte do Recife, vai receber, neste sábado (1°), uma série de serviços gratuitos voltados para o público pet. Tendas montadas no cruzamento das ruas 24 de Junho e Marechal Deodoro, das 14h às 17h, contarão com atendimento veterinário gratuito, vacinação, agendamento de castração e até adoção de pets no dia do evento.



O serviço médico será oferecido por veterinários da plataforma de atendimento on-line 24h Vet4All, durante o primeiro encontro de cães da capital, o EnCÃOtro.

No local, também haverá atividades lúdicas para os caninos e crianças, com sorteios de brindes.

“Quando os tutores levam seus adotados caninos para passearem, encontram sempre assunto para conversar com outros criadores. Foi observando essas reuniões que surgiu a ideia de criar o EnCÃOtro, como é chamado o evento. Temos vários parceiros nesse projeto, a exemplo da Vet4All. Vamos promover uma tarde de ação voltada para os cães e seus tutores”, conta uma das organizadoras, Dulce Melo.

Para participar, basta chegar ao local e levar documentos RG, CPF, comprovante de residência e o cartão de vacinação do pet. Não é necessário agendar, os atendimentos veterinários serão feitos por ordem de chegada.





