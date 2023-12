A- A+

Acusado de torturar e matar gatos no Recife é condenado Caso aconteceu em fevereiro de 2021, na avenida Beira-Rio

Acusado de matar cinco gatos com chutes e ferir outros, em fevereiro de 2021, Pedro Fernandes Leal foi condenado a seis anos de reclusão pela Justiça por Crime contra a Fauna. O caso aconteceu na avenida Beira-Rio, no bairro da Torre, Zona Oeste do Recife.

As agressões contra os gatos foram registradas por câmera de segurança do local. A princípio, a pena de Pedro Fernandes Leal deverá ser cumprida em regime semiaberto, segundo o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE). Cabe recurso à decisão e o acusado pode recorrer em liberdade.

Na sentença, o juiz Carlos Fernando Carneiro Valença Filho, afirmou que Pedro Fernandes Leal agiu com "dolo de praticar maus-tratos em gatos" e que os motivos para o crime, que resultou na morte dos felinos, "são injustificáveis". O magistrado também cita que os gatos eram protegidos por entidades e pela população em geral. O réu foi condenado a pagar as custas do processo.

À Polícia Civil, na época do crime, o acusado afirmou ter ido ao local pegar um gato para a irmã e outro para ele, pegando os animais pelo couro para se resguardar de doenças que os animais poderiam ter.

Com trechos das filmagens é possível ver algumas situações de violência contra os gatos: ele chuta um dos felinos, que fica no chão, espreme um dos gatos contra o canteiro com um chute e ainda suspende vários gatos pelo pescoço.

Toda a ação violenta durou aproximadamente uma hora. Na manhã seguinte às agressões, cinco animais foram encontrados mortos.

O processo tramitou na 1ª Vara Criminal da Capital e julgou procedente a denúncia do Ministério Público de Pernambuco, resultando na condenação de Pedro Fernandes Leal.

Veja também

TRAGÉDIA Mulher morre esmagada por caminhão em parada de ônibus em Aldeia; condutor não tinha CNH