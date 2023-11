A- A+

"Adota Pet": Plataforma facilita adoção e agendamento de serviços gratuitos para cães e gatos no Recife Adoção, castração, consultas e exames podem ser agendados na plataforma Adota Pet

Tem vontade de adotar um animalzinho e está na dúvida ou não tem tempo de passar em um abrigo para escolher o seu pet dos sonhos? Agora dá para resolver isso pela plataforma Adota Pet, da Prefeitura do Recife.

Você pode se apaixonar pela foto dos animais e fazer ligação de vídeo para conhecer os pequenos em busca de um lar. Além de facilitar a adoção, a plataforma também disponibiliza diversos serviços gratuitos para pets: agendamento de castração, consultas, vacinação, exames e até denúncias de maus-tratos podem ser feitas.

Chico, com quatro anos, está disponível para adoção no Adota Pet

Neste primeiro momento, estão disponíveis para adoção 46 animais, que estão na unidade da Gerência de Vigilância Ambiental e Controle de Zoonoses (CVA). O site conta com uma página onde todos os animais aparecem, e o futuro tutor pode escolher qual pet será seu próximo melhor amigo.





Print da área de adoção de animais na plataforma Adota Pet

Após escolher o animal no site, os cidadãos podem solicitar a adoção dos mesmos. Nesse momento, a pessoa pode solicitar conhecer o animal por chamada de vídeo, facilitando a visualização, sem a necessidade do deslocamento até o local onde o cão ou gato encontra-se.

Após a ligação, onde também será realizada uma entrevista para concluir se o cidadão está apto a adotar o animal em questão, formaliza-se o processo por meio de assinatura de um Termo de Responsabilidade e o animal finalmente poderá ir para um lar. Caso o cidadão deseje, o encontro com o animal poderá ser presencial e não por chamada de vídeo.



Joelma, com três anos, é uma cadela de porte médio disponível para adoção no Adota Pet

"A partir de agora, a Prefeitura do Recife já conta com o serviço do Adota PET. Unindo tecnologia, solidariedade e a luta pelos direitos dos animais, vamos potencializar o número de animais adotados na nossa cidade. Por isso, a recomendação é para que todos os interessados já se dirijam ao Conecta ou ao site e garantam a sua adoção, seja de um gatinho ou um cachorro", afirmou o prefeito João Campos.

As ONGs que acolhem e resgatam animais na Capital pernambucana podem se cadastrar para colaborar com a iniciativa que fomenta a adoção de animais também por meio da plataforma Adota Pet.

Serviços

Além de incentivar a adoção de pets, a plataforma Adota Pet conta com uma ligação direta com uma aba de agendamentos de serviços para cães e gatos do Conecta Recife.

É possivel agendar: exames de radiografia e ultrassonografia, consultas (clínicas e oftalmológicas), apliação de vacina e castração. As consultas podem ser agendadas tanto para o Hospital Veterinário do Recife (HVR) quanto para o Hospital Veterinário da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE). Denúncias de maus-tratos contra animais também são recolhidas pela plataforma.

Por fim, os serviços de recolhimento de animais que ameaçam o bem-estar público e remoção de animais mortos em vias públicas também podem ser realizados.

