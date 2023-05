A- A+

Agilidade de cães é testada em percursos com obstáculos neste final de semana, no Kennel Club de Pernambuco O Campeonato Pernabucano de Agility tem entrada gratuita

Pernambuco recebe, neste final de semana, um evento que vai testar rapidez de cães em percursos com obstáculos. O Campeonato Pernambucano de Agility será realizado no Kennel Club de Pernambuco, localizado no Km 56,5, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife (RMR). A competição acontece a partir das 9h30, nos dias 20 e 21 de maio, e é aberta ao público.

O campeonato oferece a possibilidade de observar diversas façanhas realizadas por cãezinhos e a chance de conhecer o Kennel Club de Pernambuco, um espaço destinado à cinofilia (criação de cães).

São 30 duplas inscritas, formadas por cães e seus treinadores. Há competidores de Pernambuco e da Paraíba. Os cães que concorrem não são divididos por raça, mas por tamanho, para que a disputa seja justa. Um Border Colllie não pode competir com um Chihuahua, por exemplo. Além do tamanho, os cães também são separados por experiência (Iniciante, Grau 1, Grau 2, e Grau 3).

O árbitro do evento será Felipe Minet, de Curitiba, que atua como árbitro internacional de Agility.

Veja também

EUA FBI ainda espiona rotineiramente comunicação de americanos, aponta tribunal