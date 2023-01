A- A+

Alimentação pet: animais que comem muito rápido podem se beneficiar do uso de comedouros Cães e gatos que comem de forma muito afobada podem vomitar e comer além da capacidade de seus corpinhos

Se, quando você põe ração, o seu cãozinho ou gatinho corre para comer e acaba de uma forma muito rápida, pode ser que o animal esteja se alimentando da forma errada. A falta de mastigação adequada e a alimentação em excesso em excesso dentro de uma curta janela de tempo podem causar vômitos e, com o tempo, problemas no sistema digestivo do pet.

Comedouros que simulam maior dificuldade para que o animal não consiga comer tudo de uma vez, são uma alternativa para tutores que visam melhorar a experiência do pet com a comida.

A rotina de alimentação dos pets é muito importante, mas, além da escolha da ração adequada ou do petisco que melhor se adapta ao animal, um item fundamental é o comedouro.

A Petiko, uma empresa do mercado pet, desenvolveu um comedouro específico para garantir mais diversão e bem-estar na rotina. O Comedouro Gira Gira conta com uma base, ideal para alimentos secos; e uma peça móvel que gira por todo o comedouro, perfeita para adicionar alimentos úmidos.



Confira alguns benefícios do uso de comedouros para pets:

Ajuda a reduzir a velocidade da alimentação, evitando problemas de saúde;

Diminui o tédio, o estresse e a ansiedade;

Proporciona diversão enquanto o pet se alimenta;

Conta com estímulos sensoriais e cognitivos que promovem enriquecimento ambiental;

Satisfaz o instinto natural de caça.

"Um dos nossos principais objetivos ao desenvolver um produto é entregar um item que traga ao pet o máximo de benefícios possíveis. De uma forma geral, o Comedouro Gira Gira foi pensado para estimular os sentidos que o cão usaria em uma caçada, o que liga ele aos seus instintos naturais e faz com que o momento de alimentação seja mais dinâmico e atrativo possível. Além disso, promove um gasto de energia maior, ponto importante para evitar que o cão fique entediado ou ansioso", explica Jislaine Rocha, formada em medicina veterinária e desenvolvedora de produtos da Petiko.



