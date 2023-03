A- A+

Amizade entre cães e animais silvestres é registrada por fotógrafo em aldeias do Alto Xingu A convivência de pets com silvestres se apresenta de maneira corriqueira no território protegido

O fotógrafo Gabriel Villas Boas registrou a amizade entre cães e animais silvestres em território indígena no Alto Xingu, no Mato Grosso. Em um dos vídeos compartilhados pelo artista em suas redes sociais é possível observar uma arara-canindé brincando com um cãozinho caramelo. A convivência de animais domesticados com silvestres se apresenta de maneira simples no território protegido, prova do quão à vontade os animais silvestes se sentem em aldeias.

Formado em audiovisual, o fotógrafo informou ao G1 Mato Grosso que costuma visitar e registrar comunidades indígenas desde sua infância. Os locais visitados por ele com registros de pets convivendo com animais silvestres foram feitos na Aldeia Kamaiurá, em Canarana, a 838 km de Cuiabá, e a Aldeia Kisêdjê, em Querência, a 912 km da capital.

Cãozinho com macaco nas costas é flagrado em território indígena

"Foi engraçado e trouxe uma sensação de como eles estavam livres, de como essa liberdade na natureza é tão pura que propicia isso: uma interação entre diferentes espécies, como amigos. Deu uma sensação de quão puro era aquele lugar em que estávamos", informou ao G1 o profissional.

De acordo com Gabriel, o registro do cachorro caramelo brincando com a arara foi feito em um momento de curiosidade. Ele avistou a arara-canindé em um telhado e o cãozinho latindo para ela. Logo depois, a arara desce do telhado e começa a brincar com o cão.

Gabriel também já fez registros de um cãozinho que age como parente de um macaco e um outro cachorro que brinca tranquilamente com um porco-do-mato nas aldeias visitadas.

