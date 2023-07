A- A+

Amorosos e carentes, entenda o comportamento dos cães vira-latas A necessidade de acolhimento faz com que esses animais sejam mais atentos aos humanos que os cercam

O Dia Nacional dos Vira-latas é celebrado nesta segunda-feira (31). Presentes em tantos lares brasileiros, os cães Sem Raça Definida (SRD) são, na maioria dos casos, definidos como carinhosos e acessíveis. Mas de onde vem essa fama?

De acordo com a Diretora do Hospital Veterinário do Recife (HVR), Maria Alice D'Almeida, os cães SRD passam por muitas situações difíceis nas ruas e isso tem influência na gratidão que sentem por seus tutores após a adoção.

"Eles são cães muito amáveis, o mínimo que se dá para eles já tem muita correspondência. Não sei se é por serem um conjunto de várias raças, mas parece que o vira-lata pegou o melhor de cada raça. São fiéis e muito amáveis", contou Maria Alice D'Almeida.

Frida

Tutora da cadelinha SRD Frida, Beatriz Braga, 33, acredita que o pet reflete as emoções que são direcionadas para ele. Para ela, a experiência de ter um cãozinho em casa foi um desafio. Beatriz mora com o namorado, Ricardo, 36, que tinha medo de cães e precisou se adaptar aos poucos à presença de Frida. A cadelinha foi escolhida por ser pequena e causar menos receio com relação à agressividade. Porém, após um ano e meio tutorando a cadelinha, ele percebeu que não era uma questão de tamanho.

"Não importa o tamanho, importa a maneira como você vai criar o seu cachorro, o equilíbrio que você vai passar para ele, o equilíbrio emocional que você vai ensinar ele a ter ao longo da vida", explicou.

A ideia de ter um pet SRD partiu de Beatriz, que acredita que raça não define o quanto você deve desejar um animal.

"O que tem de amor e parceria nesses cachorros que são adotados é uma riqueza muito grande e é muito triste ver a quantidade de cachorro na rua e o mercado de raça bombando", relatou a tutora.

De acordo com Beatriz, muitas pessoas elogiam Frida com frases como "nem parece vira-lata", mas ela faz questão de deixar explicado que sua cadelinha é bonita exatamente por ser SRD.

"As pessoas sempre comentam assim 'Eita, nem parece cachorro vira-lata', sempre perguntam a raça dela ou citam alguma raça que se pareça com ela, mas a gente sempre responde 'Não parece muito vira-lata, ela é assim maravilhosa porque ela é'", explicou.

