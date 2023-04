A- A+

Ampavoz promove castrações de pets a preços populares neste domingo (2) A castração de pets ajuda no controle populacional de animais

Neste domingo (2), a Associação de Amparo, Defesa e Voz dos Animais (Ampavoz) vai realizar mutirão de castrações a preços populares em Campo Grande, na Zona Norte do Recife. As cirurgias serão realizadas a partir das 8h, e o atendimento é feito via inscrições pelo Whatsapp.

Como é vedada a divulgação de valores de procedimentos veterinários de acordo com o Código de Ética do Médico Veterinário, o preço das castrações é informado apenas via Whatsapp. Contudo, é certo que o valor é menor que 50% que a média de mercado para o serviço.

A Ampavoz é uma Associação que luta pelo direito e bem-estar dos animais e por políticas públicas. A associação realiza mutirão de castração, campanhas de doação de ração, de adoção de pets e combate a maus-tratos a animais.

O atendimento é feito pelo contato (81) 99131-4799.

