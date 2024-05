A- A+

Animais vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul são resgatados por voluntários Com a continuidade das chuvas, alguns animais foram encontrados mortos por afogamento ao ficarem presos na estrutura das casas ou até acorrentados

O Rio Grande do Sul enfrenta, há pelo menos uma semana, chuvas com grande intensidade. Inundações, deslizamentos de terra e quedas de pontes estão colocando em risco milhares de vidas, inclusive a vida de animais.

Para auxiliar o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil, que priorizam o resgate de pessoas, grupos qualificados como o Grupo de Resposta a Animais em Desastres (@grad_brasil) e ativistas como Deise Falci (@deisefalci), fazem a busca e salvamento de animais em vulnerabilidade durante as inundações.

Com a continuidade das chuvas, alguns animais estão sendo encontrados mortos por afogamento ao ficarem presos na estrutura das casas ou até acorrentados.



Animais resgatados em um barco no Rio Grande do Sul / @ deisefalci

Leia Também • Animais vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul são resgatados por voluntários

Muitos deles foram deixados em casa por seus tutores que deixaram suas residências às pressas ou foram resgatados em barcos que não tinham condições de levar animais. Esses tutores entram em contato com grupos que realizam salvamentos de pets em desastres, como o Grad. O grupo atua de forma voluntária e é composto por profissionais com treinamento para cenários de alto risco.

"São centenas de animais ilhados contando com a própria sorte, e a nossa equipe segue incansavelmente correndo contra o tempo para salvar o máximo de vidas. O nosso trabalho não para, ninguém fica para trás", diz a Grad em uma de suas publicações.

A maioria dos grupos conta com veterinários de plantão para lidar com problemas urgentes de saúde que os animais possam apresentar.



A ativista da causa animal Deise Falci também está atuando com uma equipe, rodando cidades com maiores inundações, em busca de animais em situações de risco.

Nesta segunda-feira (6), Deise fez buscas na cidade de Eldorado do Sul, uma das principais atingidas por inundações. Segundo a ativista, além de enfrentar dificuldades para chegar nos locais, nem todos os pontos são acessíveis de barco ou jetski.

"Andamos mais de 1km com a correnteza da água nos empurrando em uma área onde a água estava mais baixa", relatou em seu Instagram.

Veja também

Mundo Met Gala recebe estrelas da moda, sociedade e cultura popular