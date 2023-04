Antes e depois: fotógrafa captura imagens de cães quando jovens e quando idosos; confira

A- A+

A fotógrafa Amanda Jones, especializada em fotos de cães nos Estados Unidos, lançou uma série de retratos onde captura os mesmos animais com a diferença de alguns anos. Amanda tira foto de cães há 25 anos e sua experiência é reconhecida no país inteiro. As mudanças ocorridas no decorrer dos anos para os cachorros são mostradas em uma comparação entre a imagem tirada há 11, 10, 8, 7, 9... anos e a imagem atual.

Muitos animais retratados por Amanda faziam parte de cartões de férias das famílias a que pertencem. Contratada para fotografar os cães anualmente, ela acabou por obter um registro do envelhecimento de diversos cães.

Em alguns casos tutores eram fotografados junto com seus cães, como é o caso de Hazel e Juno.

"Hazel tinha dez anos no primeiro retrato. Juno tinha apenas alguns meses. Foi tão divertido fotografá-los juntos novamente! Que belo par", diz o perfil da fotógrafa ao mostrar a imagem do cãozinho junto de sua tutora em 2012 e em 2022.

