Aos 32 anos, gata pode conquistar título de felino mais velho do mundo A gatinha foi adotada em 1991. Apesar de sua idade avançada, a gatinha foi ao veterinário apenas duas vezes em sua vida

O título de gato mais velho do mundo está para mudar. Atualmente, pelo Guinness World Records, o gato mais velho do mundo tem 27 anos, mas uma gatinha britânica está pondo em questão o recorde. Acontece que a gata Rosie está com sua tutora desde 1991, há 32 anos.

Seu aniversário de 32 anos será no dia 1° de junho. De acordo com sua tutora, a aposentada Lila Brisset, de 72 anos, a rotina de Rosie se resume a comer, dormir, usar a caixa de areia e repetir o ciclo.

"Essa coisa linda me foi entregue em uma cesta de vime quando era uma gatinha em 1991, e o resto é história", contou a tutora, em entrevista ao SWNS Talker, canal de jornalismo britânico.

Apesar de sua idade avançada, a gatinha foi ao veterinário apenas duas vezes em sua vida. "Uma vez para ser esterilizada e há cinco anos para obter antibióticos para um cisto na cabeça", informou sua tutora.



Gata Rosie pode se tornar felino mais velho do mundo



Ela foi inscrita para uma menção ao livro dos recordes após insistência de vizinhos de sua tutora, que acreditam que a gata possa conquistar o título. Para conquistar o título Rosie ainda terá que ser avaliada pela equipe de gerenciamento de recordes do Guinness World Records.

