Após atacar diversos trabalhadores da Casa Branca, cão do presidente Biden deixa o local O pet será acolhido por amigos da família Biden em um ambiente mais tranquilo

Commander, cachorro do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, está deixando a Casa Branca após uma série de ataques sofridos por trabalhadores do local. O pet irá morar com amigos da família Biden que residem em um ambiente mais tranquilo.

O cão se envolveu em pelo menos 11 casos de ataque a integrantes da equipe do presidente. O último ataque noticiado, ocorrido na segunda-feira (2), foi a um dos agentes de proteção de altos funcionários na Casa Branca.

"Commander não está atualmente (dentro da Casa Branca), enquanto as próximas decisões são avaliadas", disse a porta-voz Elizabeth Alexander, em um breve comunicado.

O animal chegou à Casa Branca ainda filhote, em 2021, e protagonizou ataques ainda naquela época. Apesar de ter passado por um curso de adestramento, os ataques continuaram acontecendo.

O presidente Joe Biden e a sua esposa, Jill, "estão muito comprometidos com a segurança de todos os funcionários da Casa Branca e dos que os protegem todos os dias", comentou a porta-voz.



