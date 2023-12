Após atropelamento, cadela perde filhotes que estavam em sua barriga e precisa de ajuda para tratamento

A- A+

A cadelinha Pérola foi atropelada nesta quarta-feira (27) em Peixinhos, Olinda. Em seu resgate e atendimento médico, foram confirmadas uma fratura na pata e a perda dos filhotes em aborto espontâneo causado pelo acidente.

Com a necessidade de tratamento em clínica especializada, o responsável por Pérola diz que precisa de ajuda para arcar cm os custos, que ultrapassam R$ 5 mil.

Moradores da área que a conheciam buscaram socorro. A pet estava nas margens da via onde foi atropelada com uma visível fratura na pata. O resgate veio por meio de Douglas Brito (@dougllasbritooficial), protetor animal atuante na Região Metropolitana do Recife (RMR). Ao chegar no local, ele resgatou a cadela e a levou para uma clínica veterinária nas proximidades.

Durante o atendimento médico, foi diagnosticado que a Pérola estava prenha.

"Ao realizar uma ultrassom descobrimos que Pérola estava prenhe e com vários filhotes, todos eles mortos na barriguinha. De imediato, para não ter uma infecção generalizada autorizamos o procedimento cirúrgico que custou 2.300,00", comentou o protetor.

Em casos de pets resgatados, muitas pessoas os apadrinham, arcando com parte dos custos para que os protetores consigam realizar seu trabalho. Contudo, no caso de Pérola, ela ainda não tem nenhuma madrinha ou padrinho.

"Nessa época do ano, a gente não consegue doações e não estamos conseguindo mantê-la no internamento sem antes pagar essas contas todas", explicou Douglas, que está fazendo um apelo para o tratamento seguir na clínica.

Para ajudar no tratamento de Pérola, é possível entrar em contato com Douglas para saber o que é necessário ou realizar um pix, com chave do número de celular (81) 99933-9617.

Dados para o pix

Chave - Telefone: 81999339617

Caixa Econômica Federal

Douglas Pereira de Brito

