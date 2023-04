Após ser abandonado pesando 18 quilos, gato é adotado nos Estados Unidos

A- A+

O gato Patches encontrou um novo lar no estado da Virgínia, nos Estados Unidos. A curiosidade do caso vem do físico pouco comum do animal: o gatinho pesa 18 quilos. Ele havia sido abandonado e recebeu cuidados por conta do abrigo para animais abandonados Richmond Animal Care and Control.

Castrado, vermifugado e já dentro de uma dieta para controle de peso, o gatinho foi colocado para adoção na última quarta-feira (19). Poucas horas após o anúncio, Kay Ford se interessou pelo pet.

Ela já tem um gato muito parecido com Patches. O interesse na adoção do felino, descrito como muito dócil pelo abrigo, surgiu inicialmente por conta da semelhança com seu bichano, Wellesley.

A tutora comentou que tem interesse em abrir um perfil nas redes sociais para que as pessoas acompanhem o regime do gatinho. "Sei que todos vão querer saber seu progresso", informou.





