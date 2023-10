Aumento da expectativa de vida está atrelado também ao aumento dos casos de câncer em pets

A- A+

Leia Também

• Coração: saiba quais as principais cardiopatias desenvolvidas por pets

• Fundo Estadual do Meio Ambiente também pode ser aplicado para a causa animal em Pernambuco

A incidência do câncer aumenta com a idade do animal. Por ser um país com registros de pets sendo cada vez mais longevos, principalmente pela maior atenção ao cuidado por parte de seus tutores, o Brasil apresenta uma demanda crescente de tratamentos oncológicos para pets. No país, o tumor de mama ainda é a principal neoplasia que acomete as cadelas, e o terceiro mais comum nas gatas.

Apesar do aumento do risco de tumores com a idade, a evolução das ferramentas de diagnóstico possibilitam uma detecção mais precisa da doença, garantindo uma melhora significativa nos resultados positivos de cirurgias e tratamentos oncológicos.

Veterinário aplicando anestesia em pet

De maneira geral, tumores e cânceres (como são conhecidos os tumores malignos) ocorrem quando os processos de multiplicação e divisão celular apresentam falhas, gerando células potencialmente malignas para o organismo. Essas “falhas” podem ser oriundas de diferentes estímulos internos, externos, ou mesmo do próprio envelhecimento natural das células.

Câncer de mama

“Cadelas e gatas não castradas são as mais acometidas pelo câncer de mama, já que esse tipo de câncer tem uma grande influência hormonal. As fêmeas que são tratadas com anticoncepcionais injetáveis têm uma incidência ainda maior do problema, principalmente a partir dos 7 anos de idade”, explicou Taís Motta Fernandes, médica-veterinária gerente de produtos da Avert Saúde Animal.

Uma das características que tornam o câncer de mama bastante perigoso é que, na grande maioria das vezes, o início da doença não é acompanhado de nenhum sintoma. “Nos estágios iniciais, o pet não apresenta febre, vômito, apatia ou qualquer mudança de comportamento. Esse é um dos motivos pelos quais os cânceres na sua maioria são descobertos apenas em estágios já mais avançados, prejudicando muito as chances de cura e tempo de sobrevida do pet”, contou Taís.

Por essa razão, a cada ano se ouve mais sobre o problema e se reitera a importância de que os tutores fiquem atentos aos pequenos sinais, como inchaços no tecido mamário, secreções saindo da mama, vermelhidão na região sem nenhum motivo e sensibilidade ao toque.

Diagnóstico precoce

Ter um acompanhamento rotineiro com o médico-veterinário também auxilia no reconhecimento e diagnóstico precoce do câncer, uma vez que faz parte do exame clínico detalhado a palpação das mamas de todas as cadelas e gatas, mesmo que castradas.

“Os tutores também têm papel importante no diagnóstico precoce. É possível aproveitar o momento da brincadeira e do carinho na barriga para apalpar as mamas e verificar se está tudo normal. Se perceber algum aumento de volume ou uma textura diferente em alguma das mamas, é indicado passar no médico-veterinário para entender melhor o que está acontecendo”, reforçou a veterinária.

A castração é reconhecida como a melhor forma de prevenir a incidência de câncer de mama nas fêmeas; nos machos, o procedimento ajuda na prevenção de câncer de testículo e problemas de próstata que prejudicam a qualidade de vida do animal no decorrer dos anos.

Embora o mês de outubro seja direcionado especialmente para a conscientização e prevenção contra o câncer de mama, é importante lembrar que outros cânceres e neoplasias também acometem os animais de estimação, como câncer de pele e de células do sangue. Alguns desses cânceres podem ser mais difíceis de prevenir, mas, assim como acontece nos humanos, o diagnóstico precoce da doença aumenta as chances de cura do pet ou manutenção da qualidade de vida do animal e maior tempo de sobrevida.

“A realidade é que, conforme os pets vão envelhecendo, a incidência de tumores e cânceres aumenta. Uma boa nutrição durante toda a vida e o acompanhamento rotineiro com o médico-veterinário, incluindo a realização de exames periódicos, são primordiais se desejamos manter os nossos peludos mais tempo ao nosso lado. Por isso, é tão importante abordar o tema. Prevenção e diagnóstico precoce são atos de amor!”, explicou a veterinária.

Veja também

TERRA DO SOL NASCENTE Japão tem mês de setembro mais quente desde o início dos registros