Bailinho Pet: Plaza Shopping promove festa carnavalesca para cães

Primeiro vem o Carnaval para os tutores, aí depois chega a vez dos cãezinhos festeiros que frequentam o Plaza Shopping. O mall irá realizar, no primeiro sábado após o Carnaval, dia 17, um Bailinho Pet. Com desfiles de fantasias, frevo e diversos mimos para os cães que participarem da ação, o evento é gratuito e acontece das 15h às 17h no Plaza Shopping.



Esta será a primeira edição do Bailinho Pet Plaza, pensado cuidadosamente para os tutores que desejam prolongar a folia na companhia do mascote. O evento será na área externa do mall, o Jardim Pet Plaza, que estará todo decorado para receber os "aumigos" em grande estilo.





No local, haverá recreadores e adestradores para as atividades de integração para os cães. Um desfile de fantasias caninas, com aqueles inscritos previamente, promete ser o momento mais especial do Bailinho Pet Plaza, no qual todo o público poderá conferir um pouco da alegria e da irreverência que o período sugere, inclusive com os fiéis escudeiros. Como música é a alma do Carnaval, haverá a presença de DJ para embalar o evento com o melhor do frevo e das marchinhas da nossa cultura, porém, respeitando os limites auditivos dos cães.

Com produção assinada pelo Cabine Fashion, os 40 inscritos previamente ganharão alguns mimos do shopping e dos parceiros. A FriSabor, por exemplo, vai presentar todos os participantes do desfile oficial com um FriPet, picolé da marca para cães, enquanto a nova operação do Plaza Shopping, a Radicão Pet Store, que abrirá quiosque em março, vai entregar mordedores e petiscos para uso/consumo em casa. Já a PhotoEXpress vai estimular muitas fotos e closes entre os bichanos para entregar, de forma geral, 100 cliques gratuitamente e com toque personalizado com o tema do Bailinho Pet.

Para mais informações sobre a programação de Carnaval no Plaza Shopping, vale acompanhar as redes sociais @plazacasaforte e https://www.plazacasaforte.com.br.

Serviço:

O que: Bailinho Pet Plaza

Quando: sábado, dia 17 de fevereiro de 2024

Onde: Jardim Pet Plaza – área externa do Plaza Shopping

Horário: das 15h às 17h

Acesso: livre/gratuito

