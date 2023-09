Bazar solidário arrecada fundos para resgatar animais de rua no Recife

A- A+

“Eu resgato pessoas e animais”, disse Raissa Falcão, de 34 anos, psicóloga e idealizadora do Bazar Doguinhos, um projeto solidário que há cinco meses arrecada donativos com objetivo de resgatar e, posteriormente, custear o tratamento de animais retirados das ruas do Recife.

Desde abril passado unindo solidariedade com a causa animal, o bazar já arrecadou cerca de R$ 20 mil, ajudando aproximadamente 20 animais entre cães e gatos.

Moradora de Aldeia, em Camaragibe, no Grande Recife, Raissa, que está à frente do projeto junto com a irmã dela e mais duas amigas, ajudava alguns abrigos e decidiu começar a resgatar animais. Porém, a demanda foi crescendo, e os recursos para custear os resgates ficaram escassos.

"Eu comecei a pensar numa forma de levantar dinheiro; então comecei a vender umas coisas que eu tinha em casa e não usava mais. Muitos alunos meus começaram a apoiar a causa", disse ela, que é professora de Psicologia na Faculdade Esuda, no Recife

Além de resgatar e custear o tratamento, o bazar auxilia abrigos de animais com doação de rações, como o Abrigo de Seu Alberto e Patas da Adri. Cães e gatos resgatados por outras pessoas, doentes ou atropelados, também são ajudados com o lucro do projeto. Após o resgate, os animais são levados à clínicas veterinárias, onde são tratados e, depois, submetidos à castração. Depois desse processo, ficam hospedados em lares temporários, disponíveis para adoção.

O bazar funciona através do Instagram e já conta com mais de 500 peças vendidas. As peças variam entre bolsas, roupas, acessórios, artigos de decoração e móveis. Itens que não são vendidos dentro de um mês, são doados para as comunidades Entra Apulso e Chã de Cruz. Os interessados em ajudar o projeto podem entrar em contato pelo perfil oficial @bazar_doguinhos, onde as peças estão disponíves, ou pelo pix: [email protected], ou levar as doações até os pontos de coleta - confira endereços abaixo.

Pontos de arrecadação:

Rua Jorge de Albuquerque, 31 - Casa Forte

Rua Dona Benvinda de Farias, 562 - Boa Viagem

Rua Jorge Couceiro da Costa Eiras, 595 - Boa Viagem

Rua Padre Bernardino Pessoa, 380 - Boa Viagem

Rua Manuel de Barros Lima, 173 - Campo Grande



