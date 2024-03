Biblioteca perdoa dívida de clientes mediante apresentação de fotos de gato

A- A+

Um programa único de incentivo à leitura foi criado pela Biblioteca Pública de Worcester, em Massachusetts, nos Estados Unidos. No local, o cliente pode pagar uma multa por atraso, perda ou dano usando fotos de gatos. Segundo a gestão da instituição, a atitude visa estimular o uso do equipamento.

"Recebeu taxas por itens perdidos ou danificados da Biblioteca Pública de Worcester? Mostre-nos a foto de um gato (qualquer gato)* e perdoaremos seus honorários. Queremos você de volta à biblioteca, por isso estamos oferecendo um mês de perdão de taxas para itens perdidos ou danificados da Biblioteca Pública de Worcester! Mostre-nos uma foto do seu gato, um gato famoso, uma foto que você desenhou de um gato, um gato de abrigo - qualquer gato, e nós perdoaremos as taxas do WPL na sua conta da biblioteca", diz a chamada do programa dentro do site da biblioteca.

O perdão faz parte do "March Meowness" e funciona apenas no mês de março, que conta com uma extensa programação para os amantes de gatos. Palestras, contação de histórias e oficinas fazem parte do período dedicado aos felinos.

A ação visa reaproximar clientes que deixaram de visitar a biblioteca. De acordo com o The New York Times (NYT), no dia 4 de março o programa já havia possibilitado o retorno de mais de 400 pessoas para a instituição.

A biblioteca também está aceitando fotos do que chama de "gatos honorários", que seriam imagens de qualquer animal. Os registros podem ser criativos. Ao NYT, o diretor-executivo da biblioteca, Jason Homer, informou que a foto de qualquer animal ou até um desenho serviria para abater a dívida.

"Também aceitaremos gatos honorários, então você poderá nos mostrar uma foto ou desenho de cachorro, guaxinim, orca, capivara ou qualquer outro animal", diz a chamada do programa.



