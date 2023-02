A- A+

Bloco Pets na Folia leva cãezinhos para brincarem o Carnaval em Boa Viagem A verba arrecadada no evento será revertida em doações para abrigos do Recife

Seu pet quer entrar na folia, meu bem! O bloco carnavalesco "Pets na Folia" já agendou data para sua próxima aparição festiva: neste sábado (11), a partir das 15h, em frente ao Pet Dream Resort Setúbal, em Boa Viagem. O ingresso para o evento custa R$ 60 e dá direito a um abadá e ao open bar de chopp para tutores.

Toda a renda arrecadada será revertida em doações de ração para abrigos do Recife.

O bloco leva tutores e seus animais para festejar o Carnaval desde 2015. A criatividade de tutores se faz presente em fantasias dos mais variados temas. Tem de passista de frevo até anjos e super-heróis.

Este ano, o festejo contará com concurso de fantasias, sorteios de brindes e minitrio para garantir a trilha sonora carnavalesca. O trajeto do bloco sai da rua Setúbal nº 482, segue pela rua Verdes Mares, entra na av. Visconde de Jequitinhonha, depois rua Prof. Mario Castro e volta para a rua Setúbal. O término do evento está previsto para as 19h.

O tutor não deve esquecer de oferecer água abundante e prestar atenção aos sinais de calor do pet (salivação excessiva e respiração ofegante) para garantir uma brincadeira segura. Caso sejam observados os sinais, o pet deve ser movido para um local de sombra e descanso até que se recupere e possa voltar para o bloco.

Bloco Pets Na Folia

Data: 1 /02/2023

Horário: 15h às 19h

Local: Rua Setúbal, 482 – Boa Viagem. Em frente ao Pet Dream Resort/Setúbal.

Trajeto: O bloco sai da rua Setúbal nº 482, segue pela rua Verdes Mares, entra na av. Visconde de Jequitinhonha, depois rua Prof. Mario Castro e volta para a rua Setúbal.

