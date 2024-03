Bombeiros usam rapel para resgatar cachorro em cânion de Santa Catarina

A- A+

Um cãozinho foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros de Santa Catarina (CBMSC) com a ajuda de um rapel. Desaparecido desde o dia 5 de março, o pet foi encontrado na segunda-feira (11) em um cânion a 20 metros de profundidade.



O tutor, residente do município de Santa Terezinha, no interior de Santa Catarina, realizou buscas anteriores em uma mata próxima, que tem um terreno com grandes paredões de pedra e desfiladeiros. Em uma destas buscas, ele ouviu latidos vindo de um cânion. Ao se aproximar do local, conseguiu visualizar e confirmar que se tratava do cão que estava desaparecido.



Sem recursos para realizar o salvamento, por conta própria com segurança, o tutor chamou o CBMSC. A equipe realizou um deslocamento de 40 quilômetros para chegar ao local de resgate.

Os profissionais precisaram percorrer mais dois quilômetros, por trilha, mata adentro para, enfim, encontrar o animal e iniciar o resgate usando rapel, pois o pet estava em um cânion formado pela ação das águas de uma cachoeira.

"O cão estava em um cânion formado pela ação das águas de uma cachoeira, com mais de 20 metros de altura, por isso foi necessário utilizar técnicas de salvamento em altura para este resgate. Após um rapel , foi possível resgatar o cãozinho que estava assustado, mas sem qualquer ferimento. O mesmo foi entregue aos seus responsáveis", informou o Corpo de Bombeiros.

