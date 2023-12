Bruna Surfistinha é acusada de abandonar pets em apartamento por uma semana

A- A+

A influenciadora Rachel Pacheco, conhecida pelo pseudônimo Bruna Surfistinha, foi acusada de abandono de animais. Tutora de um cachorro labrador e três gatos, ela teria deixado os animais sem alimentação por, pelo menos, uma semana.

A denúncia foi compartilhada na quinta-feira (30), nas redes sociais de Luisa Mell. Famosa protetora da causa animal, Mell informou que foi comunicada da situação pela pessoa responsável pela administração do condomínio, localizado no centro de São Paulo, onde Rachel tem um apartamento.

Vários moradores do prédio haviam reclamado à administração por conta do forte cheiro de fezes e urina no apartamento de Rachel.

Nas imagens e vídeos divulgados pela ativista, o apartamento aparece bagunçado com a presença de urina e fezes dos animais pelo chão. O cenário foi registrado no momento em que policiais da 2ª DIICMA (Delegacia da Divisão de Investigações de Infrações contra o Meio Ambiente) resgataram o labrador e os gatos.

Os animais foram encaminhados para ONGs, e Rachel deve responder a um inquérito da Polícia Civil de São Paulo sobre o ocorrido.

Escritora, Rachel havia deixado o apartamento há alguns meses, mas não tinha levado os animais. Segundo vizinhos, ela visitava o local com frequência para alimentar os pets e fazer uma limpeza, mas não aparecia há aproximadamente uma semana.

Rachel não se pronunciou sobre a denúncia.

