Cabo de Santo Agostinho sedia evento de adoção de cães e gatos neste domingo (12) Cuidadores estarão orientando tutores sobre os cuidados com os animais adotados no evento

O Shopping Costa Dourada, localizado no Cabo de Santo Agostinho, sedia, neste domingo (12), a Feira de Adoção Pet. O evento contará com cerca de 40 cães e gatos saudáveis e vacinados disponíveis para encontrar novas famílias.

Para levar para casa um dos animais que serão disponibilizados durante o evento, é preciso ter mais de 18 anos, a concordância de todos da casa e possuir condições de dar alimento de qualidade, assistência veterinária e cuidados para o animal adotado. É necessário ainda levar documento de identidade original com foto e comprovante de residência.

Durante o evento, o público vai poder contar ainda com a presença de cuidadores, que irão fornecer informações sobre os primeiros cuidados com os pets e todo o processo de adaptação dos bichinhos ao novo lar. A Feira de Adoção Pet é uma realização do Shopping Costa Dourada em parceria com as ONGs Carinho Pet e Cuide de um 4 Patas.

